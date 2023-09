Gustavo Bolívar dijo que marchó “como ciudadano” en movilización, pero hubo propaganda para votar por él

Desde horas de la mañana, en varios puntos de la capital, miles de manifestantes se dieron cita para hacer parte de la movilización que tiene como consigna la ‘Defensa del derecho a la vida’.

En el Parque Nacional, varios ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro asistieron para acompañar a los trabajadores, sindicatos, profesores, jóvenes e indígenas. Dentro de ellos, estaba la jefe de cartera de Ambiente, Susana Muhamad, quien dijo, se movilizó contra el asesinato de líderes ambientales, impulsar la prohibición del fracking en el Congreso y para incentivar la educación ambiental.

Asimismo, también el ministro de Cultura, Juan David Correa; la exministra de Minas, Irene Vélez quien se le vio saludando a la minga; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entre otros.

Sobre si se trataba de una marcha convocada por el Gobierno, como las anteriores para defender las Reformas que actualmente cursan trámite en el Congreso, Velasco negó esto y que solo se unían porque les “gusta la movilización y va a participar, tanto así que el presidente se dirigirá a quienes participen en esta”.

En movilización del 27S, Gustavo Bolívar apareció marchando como “ciudadano”, pero había propaganda de él

Otra de las figuras políticas que aparecieron, fue el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido de Gobierno Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

Junto a sus escoltas, fue visto en inmediaciones al Parque Nacional caminando junto a los manifestantes.

Según Bolívar estaba ahí “como un ciudadano”, sin embargo en esta zona, fue vista propaganda política que invitaba a votar por él. “Como me ven no tengo ningún distintivo. Vengo como ciudadano a apoyar unas reformas por las que luché en el Congreso y por las que sigo creyendo. Pedí a todos mis adeptos que no trajeran publicidad de mi campaña”, explicó en entrevista con Red + Noticias.

La denuncia de la publicidad política la realizó el concejal Julián Sastoque y el congresista, Jota Pe Hernández. A su vez, La Silla vacía publicó una foto donde se ve un carro con disfraz de gato y afiches de Bolívar y la concejala María Fernanda Rojas, quien se sumó a su campaña.