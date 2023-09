Otra ‘piedra en el zapato’: demanda frenaría el proyecto del Corredor Verde en Bogotá

Una demanda ciudadana pondría en riesgo el Corredor Verde sobre la carrera séptima, pues ha sido criticado en múltiples ocasiones por varios sectores, sobretodo por lo que implicaría en la movilidad de la ciudad, que actualmente ya está bastante afectada.

Este martes 05 de septiembre, el juzgado 35 administrativo de Bogotá admitió la demanda de dos ciudadanos en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en el que presuntamente advierten irregularidades.

Según Juan Esteban Matallana, candidato a edil de Chapinero por el Nuevo Liberalismo y estudiante de la Universidad de los Andes, y Diego Escallón Arango, profesor de los Andes y consultor público, el Corredor Verde de la séptima representa una presunta amenaza a los derechos colectivos de la ciudadanía y demás irregularidades que explicaron en un documento de casi 60 páginas que presentaron ante el juzgado.

A partir de lo anterior, el juzgado indicó que debido a que este proyecto se encuentra en proceso de licitación con terceros, exigió una reunión con los consorcios que están interesados en contratar la obra con el IDU. “Así mismo, dadas las pretensiones de la demanda y los efectos que pueda causar su eventual prosperidad frente a terceros, se considera necesario vincular a las empresas, sociedades, consorcios o uniones temporales que han presentado ofertas dentro de las licitaciones públicas”.

En el transcurso de este jueves 07 de septiembre, el IDU deberá presentar la información de los contratistas interesados en construir la obra, para así iniciar el proceso que definiría el proyecto.

Por su parte, el IDU no tardó en responderle a los demandantes y aseguró que el proyecto no constituye ninguna amenaza contra el patrimonio público ni el goce del espacio público de Bogotá. “Es un proyecto del mejor ecourbanismo, que le garantiza a los bogotanos transporte público eléctrico, a los peatones y ciclistas espacio público seguro y a Bogotá que su Metro avance y no que lo paren y saboteen”.