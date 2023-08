En vía pública fue abandonado cadáver en el centro de Bogotá: la víctima podría ser un taxista

En las últimas horas, la Policía Nacional fue alertada por un cadáver que fue abandonado sobre la calle 22 con carrera 15, localidad de Los Mártires. Según versión preliminar de testigos, la víctima sería un taxista que fue asesinado por sicarios que le dispararon en varias ocasiones, huyendo abordo de una motocicleta hacia rumbo desconocido.

Al lugar, arribó el cuerpo oficial del CTI de la Fiscalía para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. Serán las autoridades, quienes gracias a las cámaras de seguridad de la zona, determinen la identidad de los responsables y el móvil de este crimen.

Familia fue víctima de fleteo cuando llegaban a su casa

Un nuevo caso de hurto, ocurrió en el sector de Hayuelos y tuvo como víctima a una familia de comerciantes que habían retirado 106 millones de pesos de una entidad bancaria.

Sin embargo, en el trayecto notaron movimientos sospechosos. Una vez arribaron al conjunto residencial, dos hombres abordo de una moto encañaron a una de las víctimas, exigiéndole la entrega del bolso que peculiarmente sabían cuál exactamente era y de color.

“Sgún las cámaras y según lo que vimos, los primeros que llegan, llegan dos en una moto blanca de alto cilindraje. Los dos no se quitan el casco, el primero se baja, ingresa aquí a la portería, por el lado del copiloto le apunta a la amiga de mi mamá y le dice que el bolso, que pase el bolso. Ella le pasa el bolso personal, pero le dice que no, que ese no, que donde va la plata, que el otro bolso. Mi mamá, asustada porque tenían la amiga encañonada, le pasa el otro bolso”, narró a Blu Radio la afectada.

Sobre el porqué no pidieron acompañamiento de la Policía, aseguraron que en una ocasión anterior sí lo solicitaron, pero al aparecer los uniformados estuvieron involucrados en el robo del que también fueron víctimas.

Las autoridades, ya están al tanto del caso y tienen en su poder las grabaciones de las cámaras de seguridad donde identificaron a la motocicleta y un vehículo sospechoso que los habría acompañado. Asimismo, no descartan investigar si algún funcionario de la entidad bancaria habría estado involucrado.