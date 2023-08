“Se imaginan vivir en Europa y no poder apreciar estas cosas”: elevan cometa desde estación de TransMilenio

El curioso hecho en el que un hombre eleva una cometa a gran distancia en una estación de TransMilenio en Bogotá, fue captado en video y publicado en las redes sociales. En las imágenes se observa al hombre controlando el vuelo de la cometa mientras los demás usuarios del sistema de transporte lo observan.

Uno de los usuarios de las redes sociales publicó el video a través de su cuenta de TikTok, en el que se observa la enorme distancia a la que logra sostener el vuelo de la cometa.

Hombre vuela cometa en estación de TransMilenio

En la publicación se usa el audio que dice: “Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”. Pero, además, tiene un texto que dice: “Elevar cometa en el sistema de transporte público como nuevo deporte nacional”.

Además, agregó otro texto con lectura automática en el que se escucha la famosa frase “¿Se imaginan vivir en Europa y no poder apreciar estas cosas?”.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar diciendo que: “¿cómo logró correr para elevar la cometa?”, “La pregunta es desde donde venía, yo lo vi ya bajando el puente con su cometa”, “Uno leva cometa donde quiera”, “Le elevó más que a mí que estaba en la montaña jajaja”, “En efecto en Europa no veo estas cosas, como las extraño” y “Ese trasmi es una cajita de sorpresas”.

Además, dijeron que: “Paseando su cometa por Bogotá jejeje”, “pues como no hay nadie más, es bueno el lugar”, “papi el que quiere puede”, “me da miedo que lo haga ahí porque no sabemos el tipo de hilo que usa Puede ser mortal para los motociclistas y ciclistas” y “¡Por Dios! pero creo que con esto ya lo he visto todo”.