“Ella amaba la vida”: amiga de joven que cayó desde una ventana durante sismo, explicó que pasó ese día

El pasado jueves 17 de agosto, sobre el mediodía, se registró un fuerte sismo de magnitud 6.1, que tuvo como epicentro al departamento del Meta. Según el Servicio Geológico Colombiano, este evento telúrico -uno de los más fuertes registrados en el país- se sintió en 115 centros poblados o municipios, principalmente en Cundinamarca, Caquetá, Risaralda, Caldas, Cauca, Nariño y Santander. Según explicó la entidad, este sismo tuvo una profundidad menor a 30 km, lo que quiere decir que fue superficial. “La profundidad de los sismos es importante, porque pueden generar más afectaciones entre más superficiales sean”, explicaron.

Asimismo, entre esa fecha y el 18 de agosto, se registraron 253 réplicas cerca y a alrededores de Villavicencio. Es decir, movimientos sísmicos de magnitud menor, que ocurren en la misma región y que, generalmente, ocurren en sismos superficiales. “Colombia es un país sísmicamente activo. Por su ubicación sobre tres placas tectónicas, mensualmente hay en promedio 2.500 sismos, aunque la mayoría de estos son imperceptibles para las personas”, indicó la entidad.

Durante este día, y en medio de la incertidumbre y el miedo por algunos segundos, se registró la muerte de una joven que cayó desde un séptimo piso en un edificio residencial ubicado en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

Tras varias horas, las autoridades la identificaron como Mariali Moreno Mosquera de 26 años, oriunda de Venezuela y su familia radicada en la ciudad de Cali.

Para acabar con rumores, amiga de joven que cayó del séptimo piso durante sismo explicó lo qué si pasó

Según la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Henao, la víctima “se lanza de un séptimo piso por angustia y nervios de la situación presentada”. Sin embargo, su mejor amiga Paula Martínez, publicó un video en las últimas horas para aclarar qué pasó ese día con el fin de “limpiar de alguna manera su memoria” y acabar con las especulaciones.

Martínez aseguró que Mariali Moreno no se suicidó. Tampoco se lanzó. Ni la encerraron o secuestraron. “No quiero que vean a Mariali de una manera suicida porque ella amaba mucho la vida, incluso hizo lo que hizo, tomó la decisión que tomó en el intento de salvar su vida”.

Según su mejor amiga, “ella se fue a casa de un amigo a ver películas que apreciaba mucho. En la mañana el amigo le dice que se va a ir a trabajar, que se levante porque ella también tenía que trabajar, a lo que ella le responde que se quería quedar a dormir un rato más. Él le dijo, bueno, está bien, y se fue a trabajar... En casa de su amigo había un inquilino que también se tenía que ir a trabajar. No escuchó bulla, no escuchó personas, porque si él hubiese escuchado que ahí había alguien él no cierra la puerta con llave”, dijo.

Cuando ocurrió la segunda replica de más de 5.0 de magnitud, “me imagino que se sintió acorralada, se sentía encerrada, se sintió con mucho temor, y como ella en su infancia, me cuenta su mamá y me cuentan varias personas, ella siempre trepaba árboles para bajar mango, jugaba de esa manera y escalaba... Ella pensó que podía salvar su vida bajando piso por piso, la puerta por la parte exterior del edificio”. Sin embargo, aunque dice que llegó a bajar varios pisos, “su pierna no le dio y ocurre lo que ya todos sabemos”.