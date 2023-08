“¿No les da vergüenza?”: Claudia López se ‘embarracó’ con restaurantes por botar basura fuera de horarios

En las últimas horas se conoció de una video que evidencia como al menos cinco reconocidos restaurantes y cafés ubicados en la Calle 85, zona rosa de Bogotá, empleados botan basura a las vías fuera de los horarios establecidos. La denuncia fue hecha por Anderson Sanabria, jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá. “Es una lástima que empresas tan bien posicionadas como: @StarbucksCOL, @ElCorral_, @JuanValdezCafe, @Hooters, @ChefBurgerCo y Watakushi. No sean capaces de sacar la basura en los tiempos que corresponde. ¡Bogotá merece respeto!”, sentenció.

Frente a esta problemática, la alcaldesa Claudia López rechazó tajantemente el mal accionar de estos establecimientos comerciales y advirtió que acarrearán multas. “Qué pasa @ElCorral_, @JuanValdezCafe y @ChefBurgerCo Zona Rosa? No hay derecho a que no separen, no y además rieguen y boten basura en cualquier lado! Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá”.

Por botar basura fuera de horarios, Claudia López lanzó dura advertencia a reconocidos restaurantes de la 85

Actualmente, los operadores de basuras pasaron de realizar recorridos de dos a tres veces por semana en los barrios de Bogotá. Mientras que en lugares comerciales como lo es la zona rosa y la zona T, la frecuencia es de hasta 28 recorridos a la semana al producir más residuos. Asimismo, si una casa o apartamento dispone de residuos por construcción, pueden llamar para ser recogido el primer metro cúbico de manera gratuita.

Por ello, la primera mandataria de la capital, nuevamente de manera vehemente y molesta, anunció que se reunirá con estos empresarios. “Es que no puede ser que aquí El Corral, Juan Valdez y Chef Burguer, los administradores y empleados de esos sitios saquen y rieguen la basura cuando no está pasando el operador dejándonos un basurero. Apreciados amigos de la Federación Nacional de Cafeteros, ustedes son dueños de las tiendas Juan Valdez, ¿no les da vergüenza tratar así a la ciudad?”, aseguró en entrevista con Caracol Radio.