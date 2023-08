“Una ciudad absolutamente colapsada”: críticas a la ciclovía nocturna por caos vehicular

Para la noche de este 10 de agosto la Alcaldía de Bogotá dispuso de 11 rutas a través de 98,4 kilómetros de trayecto, donde las personas podrán disfrutar de la ciclovía nocturna que empezó a las 6 de la tarde y terminará a medianoche. Sin embargo, quienes no se unieron a esta actividad se están quejando de la congestión vehicular en otras vías por la cantidad de calles cerradas.

Las vías tradicionales de la ciclovía son la carrera séptima, Avenida 26, Calle 116, Carrera 15, entre otras, en las que personas podrán disfrutar de la fría noche con sus bicis, patines, patinetas, caminando o con sus mascotas.

Por estos cierres, el Distrito recomendó a los bogotanos no sacar su carro o devolverse a casa a tiempo, antes de las 6:00 p.m.

Además, recordaron que la actividad no afectaría la operación de las troncales del sistema TransMilenio.

Pese a todas las advertencias, más de uno se quejó de la alta congestión en el resto de la ciudad.

Uno de ellos fue el candidato a la Alcaldía, Gustavo Bolívar, quien aseguró que ese evento hay que replantearlo.

“Esta ciclovía nocturna, en una ciudad absolutamente colapsada, hay que replantearla. Miles de autos detenidos por horas emiten toneladas de CO2 y esto se vuelve un contrasentido: Deporte Vs contaminación. Deporte Vs bogotanos desesperados por llegar a sus casas. Hagámosla bien. Conversemos. Abro el debate. No dije quitarla. Dije replantearla. Horario, fecha. Que los ciclistas tengan su espacio y los ciudadanos puedan llegar a sus casas sin traumatismo”, indicó en Twitter.

Otra ciudadana, en cambio, mostró el mapa en Google donde se pueden ver la mayoría de calles en la ciudad en rojo. “La ciclovía nocturna: la noche más mágica del año en Bogotá”, dijo en tono irónico.

La ciclovía nocturna: la noche más mágica del año en Bogotá.