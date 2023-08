“Déjenlo descansar”: Critican a fundación que salvó a ‘Ángel’ por seguir pidiendo dinero tras su recuperación

Hace más de un año Colombia se conmocionó con la historia de Ángel, un perro que fue atacado por un sujeto como venganza a la familia con quien residía el animal. De acuerdo al parte médico del peludito, en el municipio de Saboyá en Boyacá, un desadaptado atacó con machete al perro y le quitó aproximadamente el 80% de la piel. Las lesiones, por supuesto, generaron grandes problemas en el animal que días después del ataque fue rescatado.

Tanto fue el eco de su noticia, que decenas de personas hicieron parte de la recuperación del animal. La Asociacion de Protección Animal Mi Mejor Amigo fue la entidad que se encargó de llevar a cabo todos los procesos de recuperación tras la violenta agresión.

Desde entonces, Ángel ha sido todo un símbolo porque ha demostrado que es un ejemplo claro de lucha. A pesar de las agresiones vividas poco a poco se fue recuperando y aunque ha tenido que enfrentarse a cirugías y terapias, ya se encuentra mucho mejor. Por supuesto, en redes sociales la fundación ha mostrado casi que el paso a paso de la recuperación del peludito. Incluso, el año pasado el animal asistió a una feria de mascotas donde amantes de los animales fueron testigo del estado en el que había quedado el animal.

Fundación que salvó a Ángel está en el ojo del huracán ¿Qué responde?

Pero como no todo es color rosa, hoy en día, el caso de Ángel ha pasado de ser alabado a criticado. Pues, a través de X (antes Twitter) decenas de personas han hecho fuertes comentarios sobre cómo se recauda el dinero para la fundación. Entre las afirmaciones varios internautas agregan que, lo único que se ha hecho es sacarle dinero a quienes quieren ayudar a los animales víctima de maltrato. “La fundación esa no deja de lucrarse con el perrito que se encuentra muy mal de salud. Se están aprovechando del animalito, un año después siguen haciendo lo mismo”, escribió uno de los críticos.

Ante los comentarios, desde la Fundación decidieron ser bastante radicales y a través de diversos trinos respondieron: “Cómo es eso que nos van a encarar en Expopet y que están formando un grupo ¿nos van a encarar por salvar MILES de vidas? Acaso ustedes son veterinarios y saben de la historia clínica de el, para decir que está sufriendo? TEMEMOS por nuestra vida y la de Ángel, él no tiene todos los meses cirugías, de dónde sacan eso, gracias a él se encuentra en desarrollo la Ley Ángel que va ayudar a TODOS los animales, que más desean?”

Sobre el particular, la Fundación siguió manifestándose y explicó que en esta ocasión no llevarán a Ángel a ninguna feria pero que las personas sí podrán seguir haciendo sus donaciones. Y reiteraron que el peludito no tiene cirugías sino que se encuentra en una buena condición médica tras el ataque violento.