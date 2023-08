Taxista violador en serie está secuestrando a mujeres para abusar de ellas en Bogotá

Las mismas mujeres víctimas de este depredador sexual denunciaron sus abusos en Bogotá. Los hechos están ocurriendo en la localidad de Santa Fe, un grupo de mujeres hizo esta grave denuncia en contra de un taxista que, al parecer, se habría aprovechado de sus servicios como transporte público para agredir sexualmente a sus pasajeras en varias ocasiones y que ha sido llamado el taxista violador en serie por las autoridades de la capital.

Según contaron sus víctimas al Ojo de la Noche, el taxista primero ofrece sus servicios como transporte público para llevarlas, con el fin de que entren al vehículo. Una vez adentro, cierra los seguros del automóvil y las lleva por una ruta desconocida, las agrede sexualmente y, posteriormente, las deja abandonadas en algún punto de las localidades de Los Mártires o Santa Fe, en Bogotá.

Además, en las últimas horas, se conoció el caso de una joven que por poco es secuestrada por este taxista, pero por fortuna pudo salvarse estando adentro del vehículo, logró abrir las puertas y huir.

“El taxista me estaba haciendo el servicio y se pasó de dónde yo vivo. Posteriormente, le reclamé y me dijo que le diera mi teléfono y mi cartera. Asustada, me tiré del taxi y logré escapar”, aseguró la víctima que se salvó de las manos del taxista depredador en Bogotá.

Las autoridades piden a las víctimas que denuncien a este taxista violador para que no siga suelto abusando de otras mujeres indefensas.

Líneas a atención a mujeres víctimas de violación y violencia física y sexual en Colombia

-Línea Nacional 155

- Policía Nacional 123

- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685-3208655450-3202391320

- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. Whatsapp 3007551846