¿Por qué el caso de Rosa Elvira Cely marcó la historia del país? Esto recibirá su familia por el crimen

En un fallo sin precedentes, un juzgado de Bogotá condenó a la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en el trágico feminicidio de Rosa Elvira Cely. El terrible suceso ocurrió en mayo de 2012 en el Parque Nacional.

El Juez 37 administrativo de Bogotá emitió un fallo de 85 páginas en el que se detallan las condenas que recaen sobre la Secretaría de Salud, la SubRed Centro Oriente, el Hospital Santa Clara y la Fiscalía por omisiones y negligencia en el caso de Cely.

La demanda, presentada por la familia de Cely en agosto de 2014, involucraba a la Policía, la Fiscalía y las secretarías de Gobierno y de Salud de Bogotá. La familia argumentó que estas entidades no tomaron las medidas necesarias para evitar el asesinato cometido por Javier Velasco.

Los familiares de la víctima recordaron que estas entidades fallaron al no haber capturado a Velasco desde 2007 a pesar de que tenía una orden de arresto por abusar de una de sus hijas pequeñas; por no haber procesado a tiempo otras denuncias en su contra, y por no haberla atendido adecuadamente después de la agresión.

Ahora el juzgado ordena una indemnización superior a los 1300 millones de pesos, pero esta es una decisión de primera instancia y cabe la posibilidad de presentar una apelación.

Un feminicidio que marcó la historia

El crimen de Cely, una mujer de 35 años, ocurrió cuando Velasco la llevó a una zona oscura del Parque Nacional y la sometió a un brutal ataque sexual, torturándola y causándole heridas que resultaron fatales cuatro días después. Velasco, quien fue condenado a 48 años de prisión en 2012, admitió haber violado, torturado y asesinado a la mujer que trabajaba en un pequeño puesto de venta callejera de dulces durante el día y estudiaba secundaria por la noche.

La valiente acción de Cely al llamar a una línea de emergencia mientras era ultrajada permitió su pronta ubicación por parte de la Policía y los bomberos. Aunque fue llevada a un centro médico, lamentablemente, falleció debido a una infección generalizada.

Ley Rosa Elvira Cely

Este caso marcó un hito en la protección de los derechos de las mujeres en Colombia, ya que contribuyó a tipificar el delito de feminicidio. La condena a las entidades estatales responsables podría sentar un importante precedente en la lucha contra la violencia de género en el país.