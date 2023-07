Brutal atraco en Bogotá: ladrón le disparó en el rostro a joven para robarle la moto ¿Dónde ocurrió?

Con el rostro desfigurado y luchando por su vida quedó este joven tras ser brutalmente atacado con un arma, cuando dos ladrones lo abordaron para robarle su moto y sus pertenencias. El violento atraco ha generado indignación en este barrio por la forma en la que los delincuentes atacaron a este ciudadano completamente desarmado.

El atraco ocurrió en el barrio El Galán en la localidad de Puente Aranda cuando los ladrones por robarle la moto a un joven le dispararon con un arma traumática, sin mediar, en el rostro.

El violento atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda de la víctima quien en plena luz del día se encontraba guardado su moto en el parqueadero cuando los dos ladrones lo interceptaron.

Ladrón le disparó en el rostro a joven para robarle la moto en Bogotá

“Llegaron en una moto y yo no me di cuenta, uno empezó a pedirme el celular y el otro me pedía las llaves de la moto, de un momento a otro uno de los delincuentes saco un arma y me la puso en la cara” le indicó la víctima a City TV.

El joven atacado pudo salvarse de otro disparo mortal, porque un familiar vino en su ayuda, en las imágenes se ve claramente cuando el primo del joven herido se percata del hurto e intenta abalanzarse encima de delincuente, pero no logra detenerlo.

“En la parte de atrás se robaron dos vehículos y el tema de inseguridad está tenaz, a pesar de que la Policía se ve por el sector, no se ha dado ninguna captura” expresó el valiente familiar.

Lamentablemente este joven no volverá a ser el mismo, el disparo en su rostro, le desfiguró en gran parte la cara y aún se encuentra en recuperación y luchando por volver a tener una vida normal.

Se conoció que el caso ya fue denunciado. Finalmente, la comunidad pide más presencia de las autoridades, pues manifiestan que el sector se está volviendo demasiado inseguro.