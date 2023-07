Iba tras el arma del policía: detalles sobre captura de canadiense que golpeó a uniformado en El Dorado

Se conocen nuevos detalles sobre la captura del ciudadano canadiense que agredió al patrullero Jhon Favio Lagarcha, oriundo del Chocó, quien recibió los golpes del extranjero en el Aeropuerto El Dorado. En los videos revelados del hecho en el terminal aéreo, se pudo ser cómo el canadiense pretendía quitarle el arma de dotación al uniformado.

Esto ocurrió en momentos en que, el uniformado se dirigía al baño, cuando el sujeto se le abalanzó por detrás, quería quitarle el arma. “El señor se me abalanza a quitarme el armamento, y luego reacciona golpeándome el rostro y quedé un poco mareado. Yo alejo al señor, para proteger el armamento, teniendo en cuenta que es un aeropuerto Internacional, no solo protegí mi vida, sino el de los demás”, dijo Lagarcha.

Ante estos hechos, la comunidad apoyó al uniformado agredido.

“Estoy esperando las investigaciones, aún no se porque me atacó, el estaba muy ofuscado por algo. Le agradezco al apoyo de la ciudadanía, que se encontraba en el Aeropuerto ese día, fue de mucha ayuda, la gente me ayudó a realizar el procedimiento. También, tengo agradecimiento con la Policía porque he tenido acompañamiento”, finalizó Lagarcha.

¿Qué pasó con el canadiense que golpeó a un policía en aeropuerto El Dorado?

En las cámaras de seguridad se logra evidenciar cómo el ciudadano canadiense, quien llevaba consigo a su mascota, se cruza con el uniformado de la Policía y dirige una de sus manos hacia el arma de dotación del patrullero.

Tras el hecho el uniformado lo increpa y en medio de la discusión, el agresor suelta a la mascota que llevaba alzaba. Momentos después se aleja del lugar, sin embargo, el policía decide seguirlo después de este extraño comportamiento.

En los videos se logra observar como el sujeto se acerca a una baranda y al ver que el uniformado estaba a su lado, decide nuevamente intentar quitarle el arma.

De nuevo, el extranjero se agarra con el patrullero propinándole varios golpes.

Sobre el caso, la Policía Nacional impuso un comparendo de 592.200 al ciudadano de nacionalidad canadiense.

⚠️Contenido delicado⚠️ Este es el video que tiene la Policía Nacional, de las cámaras de seguridad del aeropuerto #ElDorado, en el que se evidencia el momento exacto en el que el hombre canadiense intenta quitarle el arma al patrullero Jhon Fabio Largacha. pic.twitter.com/kTmFe8xNvG — Última Hora Col (@ultimahoracol_) July 13, 2023

Cabe recordar que este miércoles 12 de julio se llevó a cabo la audiencia contra el ciudadano canadiense. En medio de la diligencia judicial, este hombre no aceptó los cargos.

En la audiencia, el extranjero señaló que llevaba cuatro días en la terminal aérea y que no había dormido ni comido.

La autoridad competente no radicó audiencia de medida de aseguramiento, por lo que, será Migración Colombia la que determinará si el hombre es expulsado o no del país.

El perro quedará bajo el Instituto de Protección Animal, para que asuman el cuidado, hasta que el juez a cargo del caso, tome la decisión referente al extranjero.

Por su parte, el patrullero Jhon Favio Largacha, de 26 años y oriundo de Sipí, Chocó, manifestó que perdona al canadiense que lo golpeó cuando intentó quitarle su arma de fuego. “No se debe guardar rencor”.

City TV publicó el video del minuto a minuto de lo ocurrido.