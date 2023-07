“¿Qué tanto conoce la ciudad?”: fuertes críticas por incluir a Camilo Romero en encuesta del Pacto Histórico

Hasta el próximo 29 de julio es el plazo que tienen los y las candidatas para inscribirse por partidos y movimientos políticos con personería jurídica, coaliciones, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre, donde los colombianos podrán elegir gobernadores, alcaldes, asambleas, concejos y juntas administradores locales en los territorios.

A tres semanas del cierre de inscripciones en la Registraduría, los partidos mueven sus fichas para decidir que candidato los representará en los sufragios. Desde el Pacto Histórico, se conoció que optaron por dos encuestas que realizarán la otra semana para preguntar por quién votaría.

Inicialmente en los 1.500 sondeos, estaba inscrito el nombre de los precandidatos por Bogotá; el exsenador Gustavo Bolívar y los concejales distritales Carlos Carrillo y Heidy Sánchez.

Sin embargo, a última hora, el comité político de la coalición Pacto Histórico, agregó el nombre del exgobernador de Nariño y actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.

Hasta el momento, Romero no se ha pronunciado sobre esta decisión, que tras los argumentos de rechazo de Carillo y Sánchez, el partido de Gobierno no tomó en cuenta y lo agregó en el pulso electoral.

Tras conocerse de esta decisión, la concejala Heidy Sánchez, manifestó su rechazó a través de sus redes sociales.

“Desde el Comité político nacional del @PactoCol han definido en último momento incluir a Camilo Romero en la encuesta para definir la candidatura de la coalición a la Alcaldía de Bogotá. Fue gobernador de Nariño, ¿qué tanto conoce la ciudad? Sería bueno, además de que confirmara su aspiración, saber cuáles son sus posturas frente a temas trascendentales de la ciudad. El futuro de Bogotá está en juego durante los próximos cuatro años y lo programático es fundamental”.

Por su parte, el concejal Carlos Carrillo, explicó las razones del por qué Romero no sería un buen candidato a la Alcaldía de Bogotá.

“Los tres candidatos coincidimos en decirle no a incluir en esta encuesta a @CamiloRomero, por una razón muy simple: no es lógico medir un rumor. Creo que Romero ha demostrado ser un aliado del PACTO, su sector dentro del Partido Verde fue de gran importancia en el triunfo del 22. Pero hoy no es candidato, no representa a un partido, y lo más importante: como servidor público no puede participar en política electoral”.