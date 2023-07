‘Motoladrón’ no se conformó con robar a mujer, sino que trató de abusarla: le quemaron la moto

La inseguridad es una problemática que a diario enfrenta la ciudadanía en la capital del país. La situación es constantemente reclamada por concejales, colectivos y agrupaciones ciudadanas que reclaman a la alcaldesa Claudia López y la Policía Metropolitana mayores resultados en esta materia. Esta vez la víctima de un robo denunció que un ladrón, encima de querer quitarle sus pertenencia, trató de abusarla sexualmente.

Las mujeres sufren diferencialmente la violencia a nivel nacional y esto cada vez está más confirmado por cuenta de casos como el que ocurrió en el barrio Cedritos de la capital durante este unes 10 de julio. La víctima, una mujer que caminaba por las calles de este reconocido sector de la ciudad con una amiga, contó que dos ladrones en moto se le acercaron para robarle sus pertenencias.

Sin embargo, pero no contento con esto, uno de los ladrones realizó tocamientos indebidos en su cuerpo con el ánimo de abusarla sexualmente. “Me metió la mano por la blusa. Me robó el celular. La comunidad fue la única que me ayudó”, fue el relato sobre los hechos que ofreció la víctima a El Tiempo.

La víctima narró que uno de los ladrones la tomó por el cabello y terminó empujándola hacia el piso, lo cual hizo la escena muy vistosa para la comunidad que se encontraba en el sector, la cual reaccionó con furia.

Estos intentos de robo son una gran preocupación para de la ciudadanía, la cual manifiesta cada vez más signos de querer tomar justicia por mano propia, como ocurrió en este sonado caso en el norte de la ciudad.

Al darse cuenta de lo ocurrido y la falta de respuesta por parte de las autoridades ante este indignante caso, la comunidad decidió quemar la moto en la que se movilizaban ambos ladrones y quedó tendida en el piso luego de que ellos lograran huir.

Las autoridades activaron un plan candado para poder dar con los responsables de este nuevo hecho de inseguridad y violencia, pero no fue posible capturarlos.