Peligrosa langostilla de río ya está en Bogotá, la especie invasora se apoderó de humedales

La Secretaría Distrital de Ambiente ha venido advirtiendo sobre la presencia de la langostilla de río, una peligrosa especie invasora que altera los ecosistemas. Es por ello que se lanzó un protocolo para controlar la densidad poblacional del también llamado cangrejo rojo.

Por medio de la Resolución 03919 de 2021, el Distrito busca prevenir la propagación de esta especie nociva en Bogotá, que ataca directamente los ecosistemas y la salud humana.

“La langostilla de río es una especie exótica invasora que se empieza a ver en los humedales y en los ríos de Bogotá. Este año ya ha sido declarada invasora”, reveló la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

¿Qué riesgos implica la langostilla de río?

Esta especie afecta diferentes plantas acuáticas, altera las orillas de los ecosistemas de otros animales y propicia la extinción de especies locales. Además, representa un peligro para los cultivos, la salud humana.

“Recomendamos no manipular, no capturar, no consumir de ninguna manera estos animales, por favor repórtennos cuando los vean al teléfono 3174276828. Estos individuos son crustáceos de agua dulce, provienen del sur de Estados Unidos, son muy resistentes y adaptables, se multiplican ante cualquier presión poblacional y, desafortunadamente, entre otras posibles afectaciones a la salud de los ecosistemas, son vectores para un hongo que afecta de manera directa nuestro cangrejo de río”, agregó Urrutia.

Al parecer, esta langostilla ya estaría apoderada de varios parques con gran vegetación como el Simón Bolívar, Timiza y El Tunal. Además de humedales como Tibabuyes.

¿Qué es la langostilla de río?

Es un cangrejo originario de Estados Unidos y está presente en la mayoría de los continentes. Al parecer, este animal se multiplicó en el mundo por la intervención delos mismos seres humanos. Los consideran como “omnívoros oportunistas”, pues son capaces de comer casi cualquier cosa y no tienen depredador.