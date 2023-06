“Me empujó una vez”: así son los espíritus que estarían deambulando en el teatro Jorge Eliécer Gaitán

El Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, es un espacio icónico de la capital que desde 1938, ha sido testigo de grandes eventos culturales y musicales. Distinguido por su carácter arquitectónico, y por alojar entre sus muros, sillas y telones la historia social, política y cultural del país, es uno de los escenarios públicos de mayor aforo de la ciudad. Sin embargo, este espacio guarda también secretos a voces sobre historias de fantasmas que allí habitarían. Y dos de sus más antiguos empleados dicen haber vivido en carne propia experiencias paranormales.

Se trata de Sandra Vega, quien trabaja allí hace más de 26 años, y Diego Vargas, jefe de tramoyistas hace 40 años. La primera situación, cuenta la mujer, la vivió en 2003 cuando escuchó que alguien cavaba en las noches con una pica mientras ella, hasta altas horas de la noche, se quedaba en la única taquilla imprimiendo boletas. “Un hombre duró entre 17 y 19 días cavando en el lado derecho del teatro, hacia la platea. Cavaba de noche, entre las 11 y las 3 de la mañana”.

Ante estos ruidos, Vega pensó que alguien intentaba meterse al Teatro, por lo que avisó a la Policía y hasta a la Sijín, pero ambas autoridades concluyeron que no había indicios de delito alguno y plantearon la hipótesis de que se trataba de una energía extraña.

Por su parte, Diego Vargas narró que “durante tantos años hemos tenido varias situaciones, una vez uno de los auxiliares me habló por el radio diciéndome que había dos niños en el desembarco y que se querían entrar, yo salgo y miro, pero no hay nada, pero el trabajador insistía que sí” contó en entrevista con Caracol Radio.

En el Teatro, aseguran ambos, habitan tres fantasmas: una mujer, un hombre mayor y uno más joven. Dentro de estos, está una de características pelirroja, quien había pedido no botaran sus pertenencias que conservaba en ‘el foso’, lugar donde se hacen las orquestas sinfónicas.

“Un espíritu se comunicó con una médium que se encontraba haciendo una limpieza del teatro, el cual era una mujer pelirroja que pidió que no quitaran una radiola que habían llevado a una zona de utilería, una mesa, un espejo y un trago de vodka. Al siguiente día el vaso está vacío”.

Uno de los fantasmas apareció en una foto junto a Santiago Cruz

Otra de las historias contada por Sandra Vega, es que durante un concierto del cantante, Santiago Cruz, en marzo de 2020, “una pianista intentó tomarse una selfi y una persona se ofreció a tomarle la foto. Mi compañero toma la foto, pero no la mira. Cuando la revisamos vimos cuando el fantasma se atraviesa. Es la sombra de una persona grandísima, como de unos tres metros. Tiene un sombrero de época. Sus pies están hacia la cámara y la cabeza, hacia el público”, rememora para El Tiempo.

Finalmente, Vega y Vargas afirman no sentir temor después de tantos años e incluso ya bromean con las experiencias paranormales. “Yo les dije que cuando yo me muera, al que vea llorando me lo llevo”.