Casi se agarran de ‘las mechas’: tres ambulancias se pelean por motociclista herido en Bogotá

En las últimas horas, tres operadores de ambulancias diferentes se pelearon en una vía pública en Bogotá, por un paciente que se encontraba herido, tendido en el suelo. A los funcionarios de la salud no les importó el estado en que se encontraba el hombre lesionado y por poco se van a los puños. La comunidad, al ver la discusión de los hombres, intentó frenar la gresca.

En Bogotá, los accidentes de tránsito son un asunto grave que se registra todos los días. Hace poco, un hombre a bordo de una motocicleta sufrió un fuerte choque que lo dejó herido, en el suelo e inmóvil. De inmediato, testigos del siniestro llamaron a las unidades de socorro para brindar atención al sujeto herido.

Al parecer, como se trató de un accidente de tránsito, los operadores de las ambulancias acudieron al lugar a toda velocidad. Dicen las personas que en este tipo de accidentes, camilleros y paramédicos se pelean por los pacientes, porque el SOAT cubre un jugoso pago en estos casos.

Al parecer, por esa razón, tres hombres casi se ‘agarran de las mechas’ por un herido. Todo quedó registrado en cámara.

“No peleen, no ven que él está herido. No, no se lo lleven a la hijuep***. Están peleando por el paciente”, grita una mujer desesperada al presenciar el agarrón.

Un paramédico intentó subir al herido a una camilla, pero otros dos la emprenden a golpes contra este por llevarse al lesionado, como si se tratara de un paquete de encomienda.

“Como que peleando encima del herido. Se agarraron y se dieron encima del herido”, Agrega la mujer, no sin antes advertir que los va a denunciar por la irresponsabilidad al atender un caso donde está de por medio la vida de una persona.

La intervención de la comunidad evitó que la pelea escalara a mayores. Sin embargo, esperan que la Policía actúe en este tipo de casos para evitar una tragedia. Es decir, que se garantice que la atención del paciente sea la prioridad. No el SOAT.

Así se pelearon