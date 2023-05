Desgarrador: hombre raptó a una enfermera, alquiló una pieza por 5.000 pesos y la violó

La inseguridad en Bogotá pareciera estar fuera de control. En las últimas horas, una enfermera que se dirigía a su trabajo fue abordada por un hombre. Este la amenazó con un cuchillo, la raptó y la violó en un hotel ‘paga diario’ del barrio San Bernardo, en Bogotá. Autoridades están tras la pista del delincuente.

Lea también: “¿Espera que le creamos esas babosadas que dice?”: Frenaron ‘en seco’ a María Fernanda Cabal en público

Como de costumbre, una mujer salió de su casa para cumplir con sus obligaciones laborales. Tomó un bus de TransMilenio y se dirigió a su lugar de trabajo. Sin embargo, al llegar a la estación ‘Nariño’, ubicada en la troncal Caracas, un hombre apareció con un arma cortopunzante en mano, la amenazó y se la llevó con él.

El delincuente, al parecer, le puso el cuchillo a la mujer en la espalda. Una vez la tuvo bajo su poder, se la llevó lentamente con amenazas. Mientras más se alejaban de la gente, el hombre aprovechó para llevarla a un hotel ‘paga diario’ donde habría pagado 5.000 pesos por un rato en el sitio. Una vez allí, obligó a la enfermera a desvestirse para violarla. La mujer denuncia que el sujeto cometió toda clase de vejámenes en su contra.

El descaro del presunto abusador fue tal, que no contento con violarla, procedió a hurtarle sus pertenencias.

“No había personas por ahí que pudieran socorrerla, no había ninguna tienda a esa hora abierta. En esta habitación la agrede sexualmente, le hace mil de cosas. Le dice que no es la primera vez que lo hace, que ya la tiene ubicada y que a él no le interesa matarla”, explicó un testigo del caso a CityTv.

Más noticias: A machete agarró a su bebé de 11 meses y a su pareja de 16 años: hay indignación en Nariño

La víctima teme por su vida. Pues el sujeto hasta le declaró una amenaza de muerte. Lo más preocupante, es que el presunto delincuente estudia a sus víctimas para atacarlas, por lo tanto, representaría un inminente riesgo para las mujeres y la sociedad. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que incrementen la seguridad, y este caso no quede en la impunidad.