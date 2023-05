Fleteros que asesinaron a joven en Ciudad Salitre habrían robado a otra víctima: “tienen infiltrados”

El crimen del estudiante de Ingenieria Multimedia de la Universidad Militar, Michael Sebastián Valverde Gómez, aún conmociona a los habitantes de Bogotá, por su cruel asesinato en medio de un robo. El joven de apenas 20 años, salía de cambiar pesos colombianos a 400 euros, en una casa de cambio del centro comercial Salitre Plaza. Cuando dio por terminado el trámite, se dirigió hasta el Farmatodo para comprar una kola granulada. Sin embargo, a la salida del parqueadero fue abordado por dos hombres en motocicleta, quienes lo amenazaron con un arma de fuego para que les entragara su morral.

A pesar de que Valverde entró su morral, uno de los fleteros le disparó, hiriendólo de gravedad y sin llevarse el celular, ni la billetera, donde llevaba el dinero. “Hasta el momento, lo que sabemos es que estaba en Salitre Plaza realizando un cambio de euros debido al viaje de mi hermana, su madre, el cual tenía planeado desde el año pasado”, dijo en entrevista con Blu Radio, su tío, Jhon Gómez.

Aparecen nuevas víctimas de fleteros que asesinaron a joven en Ciudad Salitre

Tras conocerse este lamentable hecho, personas aseguran haber sido víctimas bajo la misma modalidad y en inmediaciones del barrio Ciudad Salitre, localidad de Fontibón. Uno de ellos, quien reservó su identidad por seguridad, narró que tras salir de la casa de cambios en ese centro comercial, tomó la avenida 68, pero paró para contestar una llamada, cuando un ladrón abordo de una moto junto con su cómplice, lo intimidó para que le diera la maleta.

Te puede interesar: ¿TransMitrasteos? Hombre transportó su moto en un bus articulado y por si fuera poco se coló

“La moto venía con dos sujetos y el parrillero me apuntó en la cabeza y me dijo que no me fuera a hacer matar. Yo le entregué el resto de las cosas que me pidió y le dije que no me hiciera nada, luego se fueron los tres en la moto”, indicó en entrevista con Blu Radio.

La víctima aseguró que sospecha de que el lugar esté informando a los fleteros sobre los clientes que acuden a realizar cambios de dinero. Ellos ya sabían que yo tenía el dinero ahí, lo siguen a uno o tienen gente infiltrada en la casa de cambio”.