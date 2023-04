Piden botas y camuflados: ELN estaría extorsionando comerciantes en Usme, sur de Bogotá

La zozobra se apodera de la localidad de Usme, específicamente en el barrio Santa Librada, al sur de Bogotá. Presuntos integrantes del grupo terrorista ELN Ejército de Liberación Nacional, estarían perfilando comerciantes en el sector para amenazarlos. Estos delincuentes después de conocer detalles de sus víctimas comienzan a amedrentarlos para sacarles la famosa ‘vacuna’. Lo más grave es que también estarían pidiendo botas de caucho y camuflados.

Esta vez una humilde mujer denunció que tuvo que cerrar su negocio por presuntas presiones del grupo delincuencial. Al parecer, los hombres empiezan rondando el lugar donde operan; luego, reúnen información específica para lograr su cometido: sembrar terror. Al tener detalles, se ponen en contacto a través de llamadas telefónicas. Ahí comienza la pesadilla de los afectados.

“Estoy recibiendo llamadas en las que me están solicitando cierta cantidad de elementos o dinero para poder trabajar tranquilamente; camuflados o botas pantaneras, de 10 a 20 camuflados, están sobre un valor de 180.000 y 200.000 pesos”. Manifestó la afectada a Noticias Caracol.

Según la víctima, estos sujetos dicen ser parte de “alias Chamorro” del ELN y que, si no colaboraba con lo que se le requería, debía cerrar su local comercial para evitar un atentado. Las amenazas se hicieron más crudas cuando estando atendiendo en su local un sujeto la llamó y la describió tal cual como estaba vestida.

“Si yo no colaboro, no me dejan abrir mi comercio. Ellos al momento me dicen si soy positivo o negativo para colaborar o si no van a atentar contra mi vida”, agregó la comerciante amenazada al mismo medio.

Según testigos, algunos de los amenazados han decidido pagar la ‘vacuna’ para evitar retaliaciones de los delincuentes. Sin embargo, hay otros que manifiestan no aguantar una extorsión más y piden a las autoridades trabajar para garantizar la seguridad en el sector.

El Gaula confirmó el inicio de una investigación para evitar la propagación de la extorsión en el lugar.