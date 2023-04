En Usaquén, jardín del ICBF se convertía en las noches en una cancha de tejo

En la noche del jueves 13 de abril, un comando nocturno, liderado por la Secretaría de Seguridad, y en compañía de otras entidades del Distrito, realizaron varios operativos sorpresa en localidades de la capital. PUBLIMETRO estuvo acompañando uno de estos allanamientos, en el barrio Kennedy central, donde tras continuas denuncias de la comunidad por exceso de ruido, riñas y consumo de sustancias psicoactivas, la Policía llegó hasta el lugar. Tras varias horas de inspección y vigilancia, el secretario de gobierno, Felipe Jiménez, entregó el balance y aseguró que 4 de 9 establecimientos, fueron cerrados y multados, encontrando también, licor adulterado.

Allanaron jardín infantil del ICBF que en las noches funcionaba como cancha de tejo

Alterno al allanamiento en la localidad de Kennedy, el comando nocturno, estuvo en una cancha de tejo clandestina, ubicada en el barrio El Codito, Usaquén. Lo que parecía un establecimiento de ocio más, las autoridades se encontraron con que allí también funcionaba un jardín infantil a cargo del ICBF.

En el primer piso encontraron abundante licor y mechas de pólvora que eran usadas en la cancha de tejo, elementos que estaban a una distancia corta donde hay presencia de menores de edad.

“¡Ay! Pero no, eso es en el segundo piso el jardín”, justifica la dueña del negocio. “Sí, pero no está ni a un metro del establecimiento y aquí hay expendió de bebidas alcohólicas. Entonces no podrían funcionar los dos al tiempo”, le responde una funcionaria de la Secretaría de Seguridad.

Durante el operativo, las autoridades también desplegaron acciones de control a establecimientos de comercio en los que se identificaron irregularidades en su funcionamiento, por esta razón fue suspendida la actividad económica de 10 locales comerciales. Además, se realizó la recuperación del espacio público con la inmovilización de 13 motocicletas que estaban abandonadas y la imposición de cerca de 15 comparendos.