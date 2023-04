Cortes de agua: bogotanos denuncian que no han restablecido servicio donde deberían

Los cortes de agua que se han producido desde el pasado martes 4 de abril en la ciudad de Bogotá y sus alrededores continúan en el marco de un operativo de la Empresa de Acueducto. Sin embargo, ciudadanos ya se han quejado porque no han podido volver a utilizar el servicio luego del corte que se había anunciado. Le contamos la situación.

El Acueducto de Bogotá comunicó que las obras que se realizan responden a la renovación del sistema de tubería del servicio que abastece a la ciudad de Bogotá. 50 personas, entre operarios, técnicos e ingenieros de la EAAB, avanzan con las labores de empate del sistema de interconexión a la nueva tubería Tibitoc Casablanca que abastece a más de tres millones de ciudadanos.

Este miércoles 5 de abril varios usuarios han reportado que a pesar de que los cortes en algunas localidades habían sido anunciados para el martes 4 de abril y el jueves 6 de abril, no ha sido restablecido el servicio que se supone ya deberían gozar para volver a abastecerse.

Desde la localidad de Kennedy varios habitantes han reportado que no les ha llegado el servicio a pesar de que Acueducto había informado que el día miércoles sí contarían con el suministro. “En el sector del Tintal se supone que era martes y jueves pero hoy a las 10:23 am no hay servicio. Nos van a dejar sin agua hasta el sábado?”, dijo una usuaria.

“En fontibon aún no hay agua, se suponía que la reconectarian hoy, la mayoría de la comunidad recolectó agua solo para el día de ayer. Por favor una solución”, “No han reconectado el suministro de agua. Necitamos volver a recolectar, según los comunicados hoy deberíamos tener agua y nada”, fueron algunas otras quejas de la ciudadanía a la empresa.

¿Qué responde Acueducto sobre restablecimiento del servicio?

La empresa de Acueducto de Bogotá señala que el servicio sí fue restablecido en estos sectores, pero que debido a la alta demanda del suministro ha sido más demorado el proceso de que se efectúe el servicio en algunos sectores.

“En este momento el servicio se encuentra en recuperación y en algunas zonas puedes ser un poco más demorado por la demanda del servicio”, comunicó al respecto la empresa de servicios públicos.

Además, otros usuarios se han quejado del mal estado del agua, que está inhabilitada para el consumo, pues llega turbia y con mal olor. “El servicio se encuentra en recuperación, es normal que puedes presentar turbiedad en el servicio mientras ocurre este proceso. Agradecemos tu comprensión”, respondió también la empresa.