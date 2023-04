Atraco masivo: 15 personas robadas en bar de Chapinero

La inseguridad en la capital sigue siendo uno de los temas que más preocupación genera entre los ciudadanos. El robo de automóviles, celulares y demás artículos de valor, pareciera haberse convertido en el diario vivir de los ciudadanos. Anoche no fue la excepción.

Cerca de 15 personas vivieron momentos de terror dentro de las instalaciones de un local nocturno ubicado en la Calle 49 con Carrera 8 en barrio Marly de la localidad de Chapinero. Cuatro delincuentes con armas de fuego en mano ingresaron al lugar y de manera rápida estos encañonan a los administradores para evitar que tuvieran la posibilidad de reaccionar y alertar a las autoridades; después, la emprendieron contra cada uno de los clientes presentes a los que despojaron de sus pertenencias en cuestión de segundos.

Según testigos, los atracadores golpearon algunas personas y a otras les apuntaron con sus armas en la cara para evitar que no tuvieran la mínima posibilidad de defenderse. Los delincuentes saquearon la caja registradora, se llevaron dinero en efectivo, celulares y hasta ingresaron a la bodega del lugar y tomaron algunas botellas de licor.

“Eran más o menos las 10:30 de la noche cuando llegan 4 sujetos armados con armas de fuego. Yo estaba en la parte de atrás, en las neveras, cuando volteé a mirar un tipo me estaba apuntando con un arma y me dice: ‘Quédese quieto o si no lo mato”. Manifestó Edwin Orjuela a CityTv.

Los dueños del establecimiento indicaron que las pérdidas podrían ascender a los 30 millones de pesos.

“En estos momentos la Policía Nacional se encuentra realizando labores de investigación y verificación de cámaras con el fin de identificar estos sujetos”. Dijo por su parte el Mayor Fredy José Muñoz comandante de la estación de policía Mártires.

Entre tanto la ciudad continúa registrando altos índices en cuanto percepción de inseguridad pasando de un 77,8% en 2021 a un 83,8% en el 2022 de acuerdo con la encuesta “Convivencia y Seguridad Ciudadana” del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).