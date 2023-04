¿Suicidio u homicidio? Detenido murió en extrañas condiciones en un bus de la Policía

Incertidumbre hay entre la familia de un detenido que terminó muerto en custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá en medio de un traslado. El hombre murió en extrañas condiciones y ahora su familia hace una grave denuncia en contra de los custodios del hombre.

Tras una fuerte riña que se desató en el sector popularmente conocido como Bosa Centro, este hombre fue detenido por las autoridades por estar involucrado en la misma. Los policías lo capturaron en compañía de otra persona que estaba señalada de hacer parte de la riña.

El hombre fue llevado hasta la estación de Policía de la localidad de Bosa. Allí, finalmente, decidieron que lo iban a judicializar por lo que procedieron a subirlo a un bus con el objetivo de trasladarlo hasta la URI de la Fiscalía.

Fue allí, al interior del bus, en donde en extrañas condiciones, el detenido terminó sin signos vitales. A pesar de que las autoridades acotaron que se trata de un suicidio, su familia está casi segura de que se trató realmente de un homicidio.

“Hubo una riña, en la cual mi hermano ya había tenido problemas con unos patrulleros, allá en Bosa Islandia y lo tenían amenazado, le ofrecieron hasta plata sobornándolo”, dijo el respecto el hermano del hombre.

Además, contó que el riesgo estaba advertido, pues él pidió ayuda a los uniformados cuando se percató de algunos gritos de su hermano. “Los policías nos trajeron para acá, para la estación de la Tequendama, y acá me bajaron a mí, acá, el carro, el carro que está acá presente, y me bajaron que me fuera. Yo les pedí ayudas a los patrulleros porque yo escuché un grito de mi hermano y nadie me quiso colaborar. Mi mamá se vino a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y ya mi hermano ya lo estaban sacando los del CTI, muerto ahí”, agregó al respecto.

Ahora el caso está en manos de la Fiscalía, que determinará finalmente cuál fue la causa de muerte del hombre y si las hipótesis de la familia son ciertas.