¿Quiere apoyar nuevos emprendimientos? A Bogotá llegó Startco con más de 300 ideas de negocio

Startco, es una plataforma en la que más de 500 emprendedores han contado sus ideas en vivo y han logrado tener inversiones multimillonarias en tiempo real. Un aliado estratégico que ha logrado reunir en un solo lugar a más de 10mil asistentes, 25 países, 500 inversiones y $10mil millones de recursos, entre startups, empresas e inversionistas, y así facilitar el desarrollo de negocios, su visibilidad y crecimiento sostenible.

Startups, son aquellas empresas emergentes, normalmente con un alto componente tecnológico, con grandes posibilidades de crecimiento y que, por lo general, respalda una idea innovadora que sobresale de la línea general del mercado. Así lo define el Banco BBVA.

Y es que según Felipe Santamaría, cofundador de Rockstart Latam, a pesar de la incertidumbre económica global como consecuencia de la pandemia, “el ecosistema colombiano ha demostrado madurez en general. La mayoría de startups ha logrado adaptarse y entender las nuevas condiciones de un mercado que está cambiando y retomando los fundamentales”, aseguró en entrevista para Forbes.

Inqlab, Innpulsa, On.going de Eafit, Starter, Ewa Capital, Simma Capital y H20 Capital Innovation, fueron las startups más brillantes y mejor valoradas, por esta Revista en 2022.

Startco llegó por primera vez a Bogotá con más de 300 ideas de negocio

Por primera vez, Bogotá es la sede luego de cuatro exitosas versiones en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. La capital no sólo recibe a startups de Barrancabermeja, Mariquita, Tunja, Santa Marta, Villavicencio y Manizales, sino a países como México, Chile, Bolivia, que buscan inversiones multimillonarias. Teniendo en cuenta que para esta ocasión, se esperan más de US$12 millones en potenciales negocios (más de 56mil millones de pesos) y cerca de US$6 millones en inversiones (cerca de 6 mil millones de pesos).

Para esta versión se inscribieron más de 600 startups, de las cuales, Startco eligió una muestra de 360. Estos emprendedores, llenos de ganas por estar a la vanguardia, están desde este jueves 16 y viernes 17 de marzo en Corferias, vendiendo sus ideas a los inversionistas, aceleradores o incubadores; entidades públicas; centros de emprendimiento y académicos; o empresas privadas.

“Estamos muy emocionados porque es la primera vez que se hace en Bogotá. Me parece que es el sitio natural para que estas cosas ocurran. Bogotá conserva buena parte de las rondas de inversión, de la atracción de capital y buenas de las startups del país, están aquí. Esperamos que sea su versión más exitosa. Que se levanten más negocios y que podamos seguir teniendo con más frecuencia este tipo de eventos en la ciudad”, aseguró el secretario de Desarrollo, Alfredo Bateman, en entrevista para PUBLIMETRO COLOMBIA.

Un emprendimiento boliviano que busca generar empleo en Colombia

Ramiro Illescas es CEO fundador de Trueekt, la primera e-commerce de Bolivia, donde las personas pueden acumular, ahorrar y ganar dinero por cada compra que realice en ese país.

En entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, Illescas contó emocionado y llenó de expectativa, su primera vez en Colombia en la feria Startco.

“En Bolivia hay un problema y es que no tenemos suficiente acceso a tarjetas bancarias. Sólo el 2.5 % lo tiene. Y ni hablar de crédito. Aquí (Colombia) sí. Allá no tengo una empresa que me genera logística. Acá es un mercado aparte”.

Respecto a la pregunta de ¿qué buscan en el país? Illescas señala que “buscamos socios estratégicos que nos ayuden, que entiendan el mercado colombiano. La cosmovisión del consumidor colombiano. Sus necesidades. Para poder hacer lo que hacemos en Bolivia, acá. Y creo que este espíritu emprendedor también está en Colombia”, puntualizó.