Médico es hallado muerto en extrañas circunstancias en Chapinero

Un médico cirujano identificado como Andrés Gómez León, natural de Chía, Cundinamarca fue hallado muerto en el apartamento donde vivía en Chapinero, en Bogotá, este lunes. El profesional fue encontrado en extrañas circunstancias en un inmueble que compartía junto a dos extranjeros con quienes dividía el arriendo.

De acuerdo a los testimonios, Andrés estaba desaparecido esde el pasado viernes su familia no se había podido comunicar con él.

¿Cómo fue hallado el médico muerto en Chapinero?

Según su madre María Alicia, el sábado la administración del edificio informó que el garaje fue encontrado abierto y su carro no estaba.”Desde el sábado lo estuve llamando y no me contestó”, cuenta la madre a City Tv.

Ella fue la persona que encontró el cuerpo. Con ayuda de un cerrajero lograron abrir la puerta del domicilio y allí estaba el médico semidesnudo: “Cuando entré lo vi encima de la cama, acostado de medio lado”, contó.

Ahora las autoridades en Bogotá buscan a quienes eran sus compañeros de apartamento, porque la madre del fallecido informó a las autoridades que hubo un altercado entre los residentes por el pago del arriendo y el médico había terminado golpeado.

Ahora su vehículo y algunas de sus pertenencias no aparecen.

Cifras homicidios en Colombia en 2023

Las áreas metropolitanas, Bogotá, Barranquilla y Cúcuta encabezan la lista con la mayor cantidad de homicidios registrados durante los 31 días de enero.

En la capital del país se contabilizaron al menos 80 muertes violentas en los primeros meses del 2023, incluyendo su área metropolitana, seguido de Barranquilla con 60 casos reportados y Cúcuta con 34 eventos.

Autoridades distritales coinciden en que el panorama de violencia estaría relacionado a la presencia de estructuras criminales que se disputan el control de las rentas ilícitas. También hechos de intoleancia como riñas aumentan los casos.

En Bogotá, los primeros 13 días del 2023 se habían presentado 30 homicidios, aumentó la cifra en comparación con el mismo periodo del año anterior en 2022, donde se registraron 21 asesinatos en toda la capital. Nueve casos más para un aumento preliminar del 30%.