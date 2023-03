“Le pido al presidente Petro seguridad, porque temo por mi vida”: habló Aída Merlano tras ser deportada

Luego de su llegada sobre la 1:25pm al Aeropuerto militar de Catam, la excongresista, Aida Merlano, fue trasladada hasta la sede de la Dijín, donde le fue tomada sus huellas y leído los delitos por lo que se le acusa. En una corta declaración a los medios -donde se le vio tranquila y sonriente-, Merlano explicó cuáles son sus prioridades estando nuevamente en Colombia.

“Responder por los delitos que cometí y defender de los que me imputaron injustamente y de los que me declaro inocente”.

Acto seguido, nuevamente se refirió a los clanes políticos de la costa caribe, Char y Gerlein, a los cuales calificó de “mafiosos”, asegurando que “voy a seguir dando la batalla, hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima”.

Aida Merlano pidió seguridad para ella, pues temen que la asesinen

Merlano, dijo que otra de sus prioridades, “más importantes”, es su seguridad. Por lo que le envío un mensaje directo al presidente, Gustavo Petro, en el que le pidió la proteja a ella y a su familia.

“Pedirle la seguridad y la integridad de los miembros de mi familia que han sido víctimas de amenazas, atentados e intentos de secuestro. Temo por mi vida. Temo ser víctima de un atentado, como cuando intentaron asesinarme en una finca luego de ser violada y logre salir sana y salva, resguardándome en el gobierno del presidente, Nicolás Maduro”.

Aída Merlano explicó por qué huyó del país hacia Venezuela

La excongresista se justificó diciendo que “nunca he huido de la justicia”, argumentando que su escape de un centro odontológico al norte de Bogotá, se dio “porque mi vida corría peligro. Para llevar mis pruebas y que desde ese país (Venezuela), Colombia escuchara mi verdad que entregué a la Fiscalía y a la Corte Suprema. Espero que se haga justicia”.

Merlano, aseguró que asumirá “la responsabilidad de mis errores”. Sin embargo, dijo que no responderá “por delitos que no he cometido”. Por lo que le exigió a la Fiscalía “que comience las investigaciones e imputaciones de los delitos que he denunciado. Tengo pruebas suficientes para dar medida de aseguramiento a todas las personas”.