Joven fue abusada sexualmente por un conductor de Picap: “Aceleró la moto y me llevó a un caño”

Siendo las dos de la mañana, una joven pidió un servicio de mototaxi, a través de la aplicación Picap. Sin embargo, cuando iba camino a su casa luego de salir de trabajar, el conductor tomó otra ruta.

“Él no toma la ruta, sino que se desvía yendo hacia entre Los Olivos y La María. Él acelera la moto y yo le digo por ahí no es; él acelera la moto y me lleva a un caño”, relató la víctima en entrevista con Noticias Caracol.

Estando allí, el hombre la intimidó y la amenazó diciéndole que abusaba sexualmente de ella, si no, no le regresaba sus pertenencias. “Me dijo que para devolverme todo tenía que tener relaciones sexuales con él, entonces yo le digo que no”.

Pero el agresor hizo tocamientos “por encima de la ropa”, y ella asustada, empezó a llorar.

Fue gracias a una pareja que pasa por la zona, quienes la auxiliaron y acompañaron a interponer la denuncia ante la Fiscalía. Mientras tanto recibe apoyo psicológico.

La empresa, Picap, emitió un comunicado e indicó que suspendieron la cuenta del señalado abusador; iniciaron una investigación interna; y apoyarán el proceso respectivo que hagan las autoridades.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía