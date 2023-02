¿Tendrá apoyo de Salvación Nacional? Diego Molano habló sobre su aspiración a la Alcaldía de Bogotá

Desde las diez de la mañana de este miércoles 15 de febrero, manifestantes que fueron convocados por ciertos políticos del Centro Democrático, se encontraron en el Parque Nacional para rechazar las Reformas que hasta el momento el gobierno del presidente Petro, ha presentado.

Precisamente una de ellas, es el proyecto de Ley para reformar el sistema de salud con nuevos lineamientos. Es allí donde la inconformidad se expresó, y en su mayoría, están en desacuerdo que las EPS eventualmente vayan a desaparecer.

“Yo que todavía me la estoy leyendo, hay algo que me preocupa y es la eliminación de las EPS, podrán decir que no. ¿Y para qué? Para que los politiqueros administren los fondos del Estado. Eso no funciona. Mayor corrupción”, expresó un estudiante que llevaba una pancarta que decía 100 % antipretista.

Sin embargo, otras personas llevaban el discurso de que supuestamente, personal médico de Cuba iba a llegar al país.

“No queremos médicos ni personal de salud cubano y venezolano para suplir a los colombianos”, expresó Tatiana Romero, odontóloga.

Respecto a esto, la ministra de la Cartera, Carolina Corcho, ha señalado que no fue incluido en la Reforma y, por el contrario, a los galenos nacionales que deseen ir a las zonas rurales, “se debe pagar conforme al esfuerzo de estar en esas zonas apartadas del país. El sistema tiene recursos para esto”.

Lo que parecía transcurrir con normalidad, entre arengas como “Fuera Petro” o pancartas que decían “Hpetro. Fuera capo del multicrimen y del hampa”, a su llegada a la Plaza de Bolívar, varias personas discriminaron, insultaron y humillaron a los docentes y trabajadores sindicales de Popayán y Cauca- ASOINCA, quienes en silencio, armaron tres guardias de protección.

Candidatos a la Alcaldía empiezan a mover fichas

Durante la manifestación, PUBLIMETRO COLOMBIA habló con el excandidato presidencial por Salvación Nacional, Enrique Gómez (quien se encontraba en la Plaza de Bolívar) y conocer si alguien de su Movimiento e incluso él, se lanzaría a los comicios por la Alcaldía de Bogotá.

Gómez, aseguró que ha hablado con algunos candidatos -sin mencionar nombres- pero sí el exministro de Defensa, Diego Molano. Pero también, “hay otras personas que lo están considerando. Es un poco temprano, pero indudablemente tenemos interés en participar con consulta previa interna o interpartidista a la elección de Bogotá”.

Por su parte, Molano fue enfático en decir que “vamos a la Alcaldía”. Sin dejar atrás su posición frente al futuro del Metro en la capital. “No podemos permitir que una obra que hemos esperado 86 años queden en vilo por el capricho del presidente, Petro. Que se financie la segunda línea que si es subterránea”.

Y finalizó sin revelar si iría por algún partido o recolección de firmas. “Necesitamos ir mucho más allá de un partido. Necesitamos convocar a todos los ciudadanos”.