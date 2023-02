“No hay baños”: Conductores de TransMilenio protestaron por esta y otras razones

Desde las dos de la mañana de este miércoles, conductores de Transmilenio, SITP y alimentadores, protestaron en el Portal Usme.

Acostados debajo de los buses, atravesando los articulados y con pancartas, se manifestaron para pedir mejores garantías laborales.

“Luchando por la dignidad y seguridad de usuarios y trabajadores del sistema. No más sanciones arbitrarias, no más descuentos ilegales de los salarios, no más jornadas extensas”.

Por este hecho, al menos ocho rutas que iban hacia el Portal El Dorado, Portal Américas, 80, Suba, Tunal, Norte y Eje Ambiental, se vieron afectadas. Obligando a los pasajeros bajarse y caminar o tomar otras alternativas de transporte para llegar a sus lugares de trabajo.

¿Por qué protestan?

Según los trabajadores, entre 14 y 16 horas diarias están laborando, por lo que no solo les afecta su salud si no, dicen, la oportunidad de compartir con sus familias.

“Si estamos realizando una protesta contra el Consorcio Express, ya que nos tiene vulnerado a los trabajadores hace mucho tiempo, con jornadas de conducción extensas, que genera estrés y microsueños“, expresó John Cepeda, líder sindical a Red + Noticias.

Cepeda también señaló que los interventores “acosan al trabajador, lo sancionan sin justa causa, les descuentan de su salario. Todo esto lo hemos tratado de dialogar, pero la empresa ha hecho compromisos que no han cumplido”.

De esta manera, le hicieron un llamado a la Alcaldía para que “controle a TransMilenio. Y nos garantice un trabajo digno”.

Y denunció que este miércoles, algunos de ellos acudieron al Concejo de Bogotá, pues iban a ser escuchados por algunos cabildantes, “pero un trabajador de ‘La Rolita’ cuando llegó, fue despedido sin justa causa”.