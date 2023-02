La eterna discusión del Metro continúa: así se miden los pulsos en el Concejo de Bogotá

¿Algún día Bogotá tendrá Metro?: es la pregunta que muchos ciudadanos de la capital se estarán preguntando justo por estos días que el debate sobre la subterranización de uno de sus tramos se volvió a encender luego de peticiones del Gobierno Nacional.

El presidente Gustavo Petro solicitó al consorcio chino ‘Metro Línea 1 SAS’ cambiar la contratación para hacer un tramo subterráneo, como lo ha venido impulsando en los últimos años. El mandatario señala que específicamente el tramo que comprende entre Primera de Mayo con Carrera 50 y la Avenida Caracas con Calle 72 sea subterranizado.

Le puede interesar: Se ‘volteó’: le recuerdan a Claudia López cuando prefería el Metro subterráneo que elevado

Petro decidido por conseguir subterranizar más de la mitad del Metro

Frente a la petición en medio del avance de 18% que tienen las obras del Metro, la Administración Distrital, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, ha manifestado su indignación, pues la contratación del sistema elevado ya está hecha y el proyecto se ha expuesto de esta forma a todos los bogotanos y bogotanas. Pero el presidente Gustavo Petro se ha mostrado obstinado por soterrar el tramo e incluso anunció la anticipación de su viaje a china.

“Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el gobierno de ese país en relación al metro de Bogotá”, dijo el mandatario. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio declaraciones a la prensa que dejaron más preocupaciones y revuelo en el sector político. “Muy claro. Si no se acepta cómo se ha venido diciendo que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, el gobierno también, en la medida que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, fueron sus palabras.

Ahora la discusión se ha quedado en varios argumentos, dentro de los cuales figura que el mandatario nacional es un “caprichoso”, que el Metro elevado no tendrá la suficiente capacidad y tendría un impacto urbanístico gigante, hasta que los sobrecostos por el cambio de contratación son escandalosos y el tiempo para hacerlo podría extenderse.

Los pulsos del debate que se desarrollará en el Concejo de Bogotá

Este jueves 9 de febrero desde las 8:00am se realizará el debate sobre el Metro de Bogotá en el Concejo, entidad en donde intervendrán las bancadas para argumentar por qué sí o no se debería cambiar la contratación de este sistema de vital importancia para la capital. Al respecto, Publimetro Colombia consultó con algunos concejales sobre su posición en el debate para medir el ambiente que se vivirá en el recinto.

José Cuesta, concejal de la bancada Coalición Colombia Humana y Unión Patriótica, comentó al respecto que este “no es un capricho del presidente de Colombia, ni del Pacto Histórico, porque la modificación del contrato es jurídica y financieramente viable. Estamos pensando en las futuras generaciones, entregándoles una infraestructura digna para la ciudad”.

El concejal señala que “lo que no ha dicho la Administración del Distrito y menos el gerente del Metro es que para adelantar esa construcción específicamente del viaducto de la Avenida Caracas, se necesita destruir, demoler la actual troncal de TransMilenio que usted y yo conocemos”. Esto implicaría que por lo menos por un 1 año y medio o dos la ciudadanía no tendría este servicio disponible en esta vía, según argumenta, además de acotar que no sería necesario si se construyera el tramo subterráneo.

En este mismo sentido, Cuesta recordó que realmente el Metro más avanzado técnicamente es el subterráneo, pues desde hace más de 7 años “cuenta con estudios de tercera fase de ingeniería técnica avanzada, mientras que el otro solamente tiene estudios de factibilidad”, pues la empresa comentó que solo hasta el próximo 30 de junio se entregarán los 4 componentes técnicos necesarios de los estudios de tercera fase del Metro elevado.

Le puede interesar: Gremios de Bogotá alertan riesgos al Gobierno si se paraliza construcción del Metro

El concejal Martín Rivera, por el contrario, expone que la petición del Gobierno “es una insensatez y un juego politiquero por parte del presidente Petro, por un lado para sacar de la carrera política a la alcaldesa y enterrar a Enrique Peñalosa”. Además, señala que este es un mensaje muy negativo al mercado internacional, para quienes quieran participar en licitaciones en Colombia, porque “va en contra de un contrato firmado, ahí hay unos líos jurídicos que no son menores y va en contra de la autonomía de los entes territoriales y la descentralización que tanto se ha trabajado en la Constitución del 91”.

Al respecto también expresó que la bancada del partido Alianza Verde no tiene definida una posición unánime, como en la mayoría de los debates, puesto que unos concejales apoyan la posición del Gobierno Nacional y otros van en contra de la misma. Por último, Rivera explica que a pesar de que está en desacuerdo con el cambio de contratación, espera que el Gobierno Nacional asuma el 100% de recursos adicionales y cumpla con el cronograma mediante un programa que esté sólido jurídica y financieramente.

“Esperaría que ponga todo a disposición, las personas que sean necesarias para llevar a cabo ese nuevo contrato y que dé garantías a la ciudad de que esto no se va a convertir en un palo en la rueda para futuros líos jurídicos”, concluyó. Por lo pronto se espera que el debate se desarrolle durante este jueves 9 y viernes 10 de febrero el debate sobre este tema en el Concejo de Bogotá, en donde se conoce que la primera intervención estará a cargo de la bancada del partido que ha sido liderado históricamente por el presidente Gustavo Petro.