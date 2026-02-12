“No sea cobarde”: Benedetti arremete contra el general Edwin Urrego tras acusación de saboteo con drogas en el carro del presidente Petro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó fuertes críticas contra el ahora general retirado de la Policía Nacional, Edwin Urrego, a quien acusó de haber participado en un presunto complot para sabotear al presidente Gustavo Petro mediante la introducción de sustancias psicoactivas en el vehículo presidencial. La polémica se desató luego de que el propio mandatario hiciera pública la salida del alto oficial durante un Consejo de Ministros.

Para leer:Gobierno decreta emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos por lluvias extremas

Benedetti reaccionó tras conocerse que Urrego fue llamado a calificar servicios, una figura administrativa que implica su retiro de la institución. El general negó de inmediato haber participado en cualquier plan ilegal y rechazó los señalamientos del Presidente, quien aseguró que existía un informe de inteligencia que alertaba sobre un intento de sabotaje.

Benedetti niega que salida del general Urrego esté ligada al allanamiento de su vivienda en Barranquilla

“Resulta que a él lo botan es por un informe de inteligencia en el que quiere hacer un entrampamiento al señor Presidente de la República”, afirmó Benedetti, quien además pidió al oficial retirado que no se “escudara” en su nombre. En un tono contundente, el ministro expresó: “No sea cobarde. A usted lo sacaron fue por un entrampamiento que quería hacer, también por su paso por la Polfa, por la Dijín y por actos sospechosos en ese pasado”.

El jefe de la cartera política también sostuvo que, por su condición de miembro retirado de la Policía Nacional, a Urrego le está prohibido “deliberar” y lo acusó de haberse aliado con otras fuerzas políticas “para delinquir”. Según Benedetti, el general estaría intentando confundir a la opinión pública al afirmar que su salida se debió al allanamiento a la casa del ministro, ocurrido el 11 de noviembre en Lagos de Caujaral, Puerto Colombia.

El contexto del escándalo se remonta al Consejo de Ministros realizado en Montería, donde el presidente Gustavo Petro denunció que un general de la Policía tenía la misión de introducir drogas en su carro oficial con el objetivo de dañar su reunión con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, aseguró el mandatario.

Posteriormente, se confirmó que el oficial al que se refería el Presidente era el general Edwin Urrego, excomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien luego pasó por la Regional 8 y la comandancia de Cali. Petro también vinculó a Urrego con el allanamiento al domicilio de Benedetti, sugiriendo que formaría parte de una serie de hechos irregulares que, según él, se vienen presentando desde el mes de octubre.

“Ya se destituyeron varios, pero eso me coloca en una situación de alarma y con esto peor”, agregó el jefe de Estado, al advertir que el supuesto complot representa una amenaza directa contra su seguridad personal y la estabilidad institucional.

Por su parte, Edwin Urrego rompió el silencio en una entrevista con Noticias Caracol, en la que negó rotundamente las acusaciones del Presidente. “Nunca, eso para mí es una locura”, afirmó el general retirado, quien aseguró que no existe ningún informe real que lo comprometa en un plan de sabotaje.

Urrego también manifestó estar dispuesto a someterse a pruebas de polígrafo y a cualquier otro mecanismo de verificación que permita esclarecer los hechos. “Estoy dispuesto a lo que se requiera para que esto sea aclarado”, señaló.

El caso ha generado una fuerte controversia política y reabre el debate sobre la seguridad presidencial, los conflictos internos en la Fuerza Pública y el uso de informes de inteligencia en medio de disputas de alto nivel dentro del Gobierno nacional. Mientras tanto, la opinión pública sigue a la expectativa de las investigaciones oficiales que permitan confirmar o desmentir uno de los señalamientos más graves de los últimos meses en la política colombiana.