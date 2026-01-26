Atentado con explosivos en zona rural de Pailitas, Cesar deja dos civiles muertos: un padre y su hijo

Un nuevo hecho de violencia armada sacudió al departamento del Cesar tras registrarse un atentado con explosivos en zona rural del municipio de Pailitas, que dejó como saldo la muerte de dos civiles, un padre y su hijo, quienes, según información preliminar, se dedicaban al comercio en la región. El ataque ha generado consternación entre la comunidad y fuertes reacciones de rechazo por parte de las autoridades.

De acuerdo con reportes oficiales, el atentado ocurrió cuando un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo que transitaba por una vía rural del municipio. La detonación provocó la muerte inmediata de las dos personas que se movilizaban en el automotor, quienes no tendrían ninguna vinculación con el conflicto armado. Las autoridades confirmaron que se trataba de población civil, lo que agrava la gravedad del hecho.

Violencia en Cesar: ELN sería responsable de atentado que causó la muerte de dos civiles

De manera preliminar, el ataque fue atribuido al grupo armado organizado ELN, específicamente al Frente Camilo Torres Restrepo, que delinque en esta zona del país. Según las primeras hipótesis, el objetivo del atentado habría sido personal de la Fuerza Pública, que adelanta operaciones de control territorial y labores de protección de activos estratégicos de la nación en el sur del Cesar. Sin embargo, el artefacto explosivo fue detonado cuando pasó un vehículo civil, causando una tragedia que hoy enluta a la región.

El Ejército Nacional condenó de manera categórica este hecho, al que calificó como un ataque terrorista y una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos. A través de un comunicado oficial, la institución expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y rechazó el uso de artefactos explosivos que ponen en riesgo la vida de la población civil.

“Condenamos el ataque terrorista ocurrido en zona rural del municipio de Pailitas, Cesar, donde un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo, allí perdieron la vida dos personas civiles, un padre y su hijo, quienes serían comerciantes de la región”, señaló el Ejército en su pronunciamiento.

La institución militar reiteró que este tipo de acciones, dirigidas de manera indiscriminada, constituyen una grave infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario, al afectar directamente a personas que no participan en las hostilidades. Asimismo, enfatizó que el ataque iba presuntamente dirigido contra integrantes de la Fuerza Pública, lo que evidencia el riesgo permanente al que se ven expuestas las comunidades rurales en medio del conflicto.

Tras el atentado, las autoridades activaron un refuerzo del dispositivo operacional en coordinación con entidades departamentales y locales, con el objetivo de ubicar a los responsables y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Tropas del Ejército y unidades de apoyo realizan patrullajes, controles y labores de inteligencia para evitar nuevos hechos violentos.

El ataque en Pailitas se suma a otros hechos de violencia registrados en distintas regiones del país y reaviva el llamado de las autoridades a los grupos armados ilegales para que respeten la vida de la población civil. Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad exige justicia y mayores medidas de protección, en un contexto marcado por la incertidumbre y el temor que deja este nuevo atentado en el Cesar.