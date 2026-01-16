Investigan presunto feminicidio de Valentina Cepeda: expareja capturada afirma que la joven se cayó de un columpio de yoga

Las autoridades judiciales avanzan en la investigación por presunto feminicidio de Valentina Cepeda Rodríguez, una joven de 22 años, cuya muerte ocurrida en abril de 2024 continúa generando interrogantes. El caso ha vuelto a tomar relevancia tras conocerse nuevos elementos probatorios que ponen en duda la versión de suicidio entregada inicialmente por su expareja, Álvaro Felipe Rivera, hoy privado de la libertad.

La principal controversia gira en torno a la hipótesis de que Valentina Cepeda se habría quitado la vida utilizando un columpio de yoga, versión sostenida por Rivera ante familiares, autoridades y medios de comunicación. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ha señalado que los hallazgos forenses no son compatibles con un ahorcamiento accidental o voluntario, especialmente teniendo en cuenta que el columpio se encontraba a poca altura del piso.

Presunto feminicidio de Valentina Cepeda: nuevas pruebas contradicen relato de su expareja

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, un juez de control de garantías ordenó detención preventiva en centro carcelario contra Álvaro Felipe Rivera, quien no aceptó los cargos imputados por el delito de feminicidio agravado. El fiscal del caso recordó los resultados de la necropsia, los cuales evidencian un trauma cervical profundo en zonas sensibles como el globus carotídeo, con compromiso de tejidos blandos, laringeos y paravertebrales.

Según el ente acusador, las lesiones encontradas en el cuerpo de Valentina no coinciden con las que produciría un columpio de yoga, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta. Además, se expuso que la joven habría sido víctima de un ciclo previo de violencia, elemento que también es evaluado dentro del proceso judicial.

Valentina Cepeda era instructora de yoga y estudiante de Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad del Atlántico. El 9 de abril de 2024 fue trasladada de urgencia a la Clínica Portoazul Auna, donde pese a los esfuerzos médicos falleció en la mañana del 10 de abril.

Uno de los puntos más debatidos del caso es una imagen revelada en primicia, que mostraría a Valentina presuntamente suspendida en el columpio de yoga. Esta fotografía ha generado fuertes cuestionamientos: ¿cómo podría una persona autolesionarse con este tipo de tela y a tan poca altura? Para la Fiscalía, existe un lapso de tiempo clave en el que Rivera habría cometido el crimen, realizado llamadas telefónicas y posteriormente escenificado un suicidio para sostener su versión.

Durante la audiencia, el abogado defensor, Carlos Perilla, argumentó que los hematomas hallados en el cuerpo de Valentina corresponderían al arrastre de un cuerpo inerte, y que algunas lesiones en los pies se habrían producido durante su traslado en motocicleta, versión que también será contrastada con los testimonios y pruebas técnicas.

Rivera fue capturado en Santa Marta y trasladado a la URI de Barranquilla, donde se surtieron las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y aseguramiento. El proceso continúa mientras la justicia colombiana define si Valentina Cepeda se quitó la vida o fue asesinada, una pregunta que hoy sigue marcando uno de los casos más sensibles y seguidos del país.