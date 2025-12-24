Cielito Drive presenta Tropical Dark (El Caribe Rebelde), la nueva producción musical de José Rebimbas

Barranquilla vuelve a ser escenario de un lanzamiento musical con el estreno de Cielito Drive – Tropical Dark (El Caribe Rebelde), la más reciente producción discográfica del músico, compositor y productor barranquillero José Rebimbas. El proyecto se suma a la agenda cultural de la ciudad y consolida una propuesta dentro de la música alternativa e independiente del Caribe colombiano.

Reconocido por su trabajo constante en la escena local, José Rebimbas presenta un álbum compuesto por siete canciones inéditas, dirigidas tanto a nuevos oyentes como a un público que ha seguido su trayectoria. La obra se caracteriza por letras que abordan temáticas sociales, derechos humanos, salud mental y reflexiones sobre la vida urbana, integradas a una búsqueda sonora que combina distintos géneros sin perder coherencia artística.

Una propuesta sonora desde el Caribe urbano

Tropical Dark (El Caribe Rebelde) se construye a partir de una fusión de cumbia, funk, hip hop, electrónica, rock y pop caribeño en español. Esta mezcla responde a una intención de diálogo entre sonidos tradicionales y lenguajes contemporáneos, reflejando dinámicas culturales propias de Barranquilla y su entorno urbano.

El álbum plantea una lectura actual de la identidad caribeña, alejada de estereotipos, y se enfoca en narrativas que conectan experiencias personales con contextos colectivos. Las composiciones mantienen una línea crítica y reflexiva, sin recurrir a excesos discursivos, priorizando la construcción musical y el contenido lírico.

Trabajo colaborativo y producción local

La producción cuenta con la participación de músicos y técnicos vinculados a la escena regional. En el proceso participaron Mauricio Barranco, a cargo de la batería y la ingeniería de sonido; Diego Villabona, Andrés Quintana y Daniel Roa en el bajo; y Aris Mercado en la batería. Además, el disco incluye colaboraciones de Germán Ramos (El Canario de Ciudad Modesto), Johan Dacarett (Los de Adentro), David Pacheco, Cristian López, entre otros artistas locales.

Este componente colaborativo refuerza el carácter colectivo del proyecto y evidencia la articulación entre creadores que hacen parte del sector creativo y musical de la ciudad. La participación de distintos perfiles aporta variedad sonora y fortalece el resultado final del álbum.

Aporte a la escena cultural de Barranquilla

Desde una perspectiva cultural, Cielito Drive – Tropical Dark (El Caribe Rebelde) contribuye al desarrollo de una escena musical plural, ampliando las opciones dentro de las propuestas no comerciales. El disco se inscribe en un contexto de crecimiento de iniciativas independientes que buscan nuevos lenguajes para narrar la realidad social del Caribe colombiano.

La obra también funciona como una plataforma de visibilización para músicos y productores locales, fomentando el diálogo creativo y la circulación de contenidos culturales producidos desde el territorio.

Un proyecto con respaldo institucional

Este trabajo fue ganador en la categoría de producción discográfica y su realización fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través del Portafolio de Estímulos del Distrito de Barranquilla 2025. El respaldo institucional permitió el desarrollo técnico del álbum y su posterior lanzamiento.

Con este proyecto, José Rebimbas suma un nuevo capítulo a su carrera, reafirmando su presencia dentro de la música alternativa del Caribe colombiano y fortaleciendo su rol como creador independiente.

Listado de canciones de Tropical Dark (El Caribe Rebelde)

El Muerto No Aguanto No Hay Time Nada Más Queda Tan Solo Recuerdos Me Siento Solo Te Busco

Las canciones transitan entre lo introspectivo y lo social, manteniendo una línea temática coherente. El álbum propone una mirada crítica sobre la realidad contemporánea, sin perder el enfoque musical que ha caracterizado el trabajo de José Rebimbas dentro del panorama cultural de Barranquilla y el Caribe colombiano.