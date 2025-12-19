Alianza entre Opportunity International y Fundación Promigas busca sacar de la pobreza extrema a 250 familias en el Atlántico

Opportunity International y la Fundación Promigas sellaron una alianza estratégica para impulsar el programa Camino de Oportunidades en comunidades del departamento del Atlántico, una iniciativa orientada a transformar de manera sostenible la vida de familias que hoy enfrentan condiciones de pobreza extrema. A través de este programa, 250 familias recibirán acompañamiento integral para fortalecer sus capacidades productivas, fomentar el emprendimiento, promover la inclusión financiera y avanzar hacia la generación de ingresos sostenibles.

La alianza fue presentada durante un desayuno con aliados en la ciudad de Barranquilla, donde ambas organizaciones destacaron la importancia de unir esfuerzos para ampliar el impacto social en el territorio. La iniciativa busca no solo brindar herramientas inmediatas, sino generar cambios estructurales que permitan a las familias construir un futuro con mayor estabilidad económica y oportunidades reales de desarrollo.

Durante el evento, Marcela Dávila, directora ejecutiva de la Fundación Promigas, subrayó que esta apuesta conjunta nace de la convicción de que la colaboración es clave para lograr transformaciones profundas. “Cuando unimos esfuerzos, conocimiento y propósito, nacen verdaderas oportunidades para transformar comunidades y dejar una #HuellaSocial que perdura”, afirmó. Dávila destacó que el impacto del programa se medirá a largo plazo y que el objetivo es que estas familias puedan sostener sus avances con el tiempo, convirtiendo lo que hoy es una semilla en un proyecto sólido y duradero.

La directora ejecutiva también expresó su agradecimiento por la oportunidad de trabajar de manera articulada con Opportunity International, señalando que este es solo el inicio de una relación que espera se traduzca en múltiples proyectos conjuntos enfocados en el bienestar de las comunidades más vulnerables del país.

Por su parte, Camilo García Peña, director ejecutivo de Opportunity International Colombia, celebró el inicio del programa Camino de Oportunidades en el Atlántico y destacó a la Fundación Promigas como un aliado clave para el desarrollo de esta primera edición en el departamento. “Nos sentimos muy contentos de iniciar este programa con el mejor aliado posible. Esta alianza permitirá fortalecer la confianza y el tejido social en comunidades que por muchos años se han sentido olvidadas”, señaló.

García explicó que el programa no se basa en asistencialismo, sino en el compromiso activo de las familias participantes, quienes aportan el recurso más valioso: su tiempo. A lo largo de 18 meses, las familias recibirán formación y acompañamiento enfocados en la generación de ingresos, el desarrollo de habilidades productivas y la educación financiera, con el objetivo de lograr una salida sostenible de la pobreza extrema.

El directivo recordó que Camino de Oportunidades es un programa que Opportunity International ha implementado durante cerca de 10 años en países como Malawi y Haití, y que en Colombia ya cuenta con dos ediciones previas en Cartagena, donde se han obtenido resultados medibles y positivos. “Este es un programa probado a nivel global, con impacto demostrado en la mejora de condiciones de vida y en la reducción de la pobreza de manera sostenible”, afirmó.

Uno de los objetivos más ambiciosos del programa es que más del 85 % de las familias participantes logren graduarse al final del proceso, rompiendo ciclos de pobreza que, en contextos como el colombiano, pueden tardar hasta 10 generaciones en superarse. “Estamos generando una oportunidad real para cambiar el futuro de estas familias y de las generaciones que vienen”, agregó García Peña.

Con esta alianza, Opportunity International y la Fundación Promigas reafirman su apuesta por el desarrollo social, la equidad y la construcción de oportunidades reales para quienes más lo necesitan en el Atlántico.