“He perdido a hermanos y primos en Gaza”: entrevista al cónsul honorario de Palestina en Barranquilla, Chaouki Ajami

En medio de la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente, el cónsul honorario de Palestina para Barranquilla y el Caribe, Chaouki Ajami, analizó para PUBLIMETRO Colombia el alcance de la tregua en Gaza y reflexiona sobre el impacto humano que ha dejado el conflicto en miles de familias palestinas, incluida la suya. El evento ocurrió durante una reunión con el asesor presidencial para Oriente Medio, Víctor de Currea, en Barranquilla.

La voz de Chaouki Ajami refleja el dolor de un pueblo que ha soportado décadas de conflicto, pero también su resistencia y su fe en que algún día llegue una solución real. Mientras tanto, la diáspora en Barranquilla y en todo el Caribe continúa exigiendo paz, justicia y el reconocimiento pleno del Estado Palestino ante el mundo.

¿Cómo recibe la comunidad palestina esta tregua en Gaza? ¿Hay optimismo?

Chaouki Ajami: Nosotros estamos pendientes de lo que va a pasar. La guerra no ha terminado porque Palestina sigue ocupada. Esta tregua es apenas una etapa, no se habló de un Estado Palestino, solo de fases que ojalá avancen hacia una solución de fondo. Sin embargo, como seres humanos celebramos que haya menos muertes, menos destrucción y que se detenga, así sea momentáneamente, el sufrimiento de nuestra gente. Estamos optimistas, pero con cautela.

Usted ha dicho que esta tregua tiene un carácter humanitario, pero no es una solución real. ¿Por qué?

Ajami: Porque no resuelve el problema estructural. Esta es una tregua momentánea, no una solución política. El mundo celebra porque se reducen las muertes y se detiene el hambre, pero la ocupación permanece. No podemos hablar de paz mientras no exista un Estado Palestino soberano. Lo que vivimos es apenas un respiro en medio de una crisis que continúa.

¿Cómo ha vivido personalmente este conflicto? ¿Tiene familiares afectados?

Ajami: Sí, claro. Todos los palestinos tenemos familiares allá. Yo he perdido hermanos, primos y tíos en Gaza. Hemos sufrido como todas las familias del Medio Oriente, con dolor y con desesperanza. La solidaridad hacia nuestros seres queridos es lo único que podemos ofrecer desde la distancia. Es duro, muy duro.

En medio de la tregua, siguen reportándose asesinatos y ataques. ¿Cómo interpreta usted estos hechos?

Ajami: Es preocupante, pero así ocurre en todas las treguas: se anuncian acuerdos, pero continúan acciones violentas. Estamos atentos porque la ocupación israelí no ha terminado. Aunque hay un alto al fuego, los riesgos siguen latentes. No sabemos qué tan estable será esta pausa y por eso insistimos en una solución definitiva.

¿Cuál ha sido la reacción de Barranquilla y Colombia frente a esta crisis?

Ajami: Barranquilla siempre ha sido solidaria. Colombia siempre ha demostrado empatía con Palestina. Esta es una causa humana, no política. Agradecemos el apoyo del presidente Gustavo Petro, quien ha sido uno de los líderes mundiales más firmes en defender nuestra causa. No esperamos otra cosa que no sea solidaridad, porque así como Colombia ha recibido ayuda en momentos de catástrofes, también ha ofrecido apoyo humanitario.

Colombia ha anunciado ayuda humanitaria hacia Palestina. Algunos sectores la han cuestionado. ¿Cuál es su posición?

Ajami: Esas ayudas no deben verse desde lo material. Son ayudas simbólicas que expresan humanidad. Así como Colombia ha sido ayudada en tragedias como la de Armero, también hoy extiende la mano. El ser humano es ser humano aquí y allá. No podemos quedarnos indiferentes ante lo que es claramente un genocidio que ha conmovido al mundo entero.

Uno de los temas que ya se discute es la reconstrucción de Gaza. ¿Cómo ve usted este proceso?

Ajami: Ahora mismo se habla de reconstrucción, de contratos internacionales, de grandes empresas como Caterpillar que suelen intervenir en zonas devastadas. Hay fondos árabes que quieren participar y eso es importante. Pero debemos ser claros: la reconstrucción no resuelve el conflicto. Estamos recogiendo escombros, removiendo destrucción, pero no sabemos qué va a pasar. Es muy temprano para hacer pronósticos. Lo único cierto es que el pueblo palestino necesita una solución política, no solo reconstrucciones temporales.

Usted mencionó que Palestina no participó directamente en los acuerdos que llevaron a la tregua. ¿Qué significa eso?

Ajami: Es absurdo intentar resolver un conflicto sin que esté presente el pueblo que sufre sus consecuencias. Si se va a hablar de paz, Palestina debe estar en la mesa. Ningún acuerdo será sostenible si no cuenta con nuestra participación y nuestra voz.

¿Qué espera usted del futuro inmediato en Medio Oriente?

Ajami: Ojalá sea un buen futuro, pero no lo sabemos. Todo dependerá de las decisiones internacionales y del papel que juegue Estados Unidos. Si no se reconoce un Estado Palestino soberano, la guerra continuará. Eso es lo que dicen todos los expertos. Mientras no exista una solución justa, la región seguirá inestable.

Como cónsul, ¿qué mensaje envía a la comunidad palestina y barranquillera?

Ajami: Que mantengamos la esperanza. Que sigamos siendo solidarios. Barranquilla y toda la región Caribe siempre han estado con nosotros. Y también quiero decir algo más: el que sufre en Palestina, sufre aquí con nosotros. Somos un pueblo que ha sido dispersado; hay más libaneses y palestinos fuera de nuestras tierras que dentro de ellas. Pero seguimos unidos por una causa humanitaria y justa.