Denuncian sobrecostos en alumbrado navideño en pueblo colombiano, se gastaron lo mismo que en Bogotá

El alumbrado navideño de Aguachica, municipio de Cesar se convirtió en el centro de un intenso debate público luego de que varios concejales denunciaran posibles sobrecostos en el contrato firmado por la Alcaldía para iluminar el municipio durante la temporada decembrina. La discusión fue liderada por el concejal David Andrés Beltrán, quien encendió las alertas al advertir que la administración comprometió más de $2.400 millones en un proyecto que, según él, “no se ve reflejado en las calles y no corresponde a las necesidades reales de la comunidad”.

Para leer: El plan más rolo para Navidad: Monserrate enciende sus luces, conozca precios y horarios

La denuncia fue publicada por el diario El Pilón, que tuvo acceso a los documentos del contrato por $2.463 millones adjudicado a la empresa AGM Desarrollos S. A. S., concesionaria del alumbrado público en Aguachica. Los soportes técnicos muestran que cerca de $1.400 millones serán invertidos exclusivamente en el parque San Roque, la plaza principal del municipio, mientras que el resto se distribuirá en 14 sectores del casco urbano, incluidas algunas avenidas, la entrada del municipio y ciertos parques barriales. Para los concejales, esta cobertura limitada resulta desproporcionada frente al monto contratado.

Polémica en Aguachica por millonario alumbrado navideño: denuncian gasto similar al de Bogotá

Beltrán insiste en que el problema no es solo financiero, sino también territorial. Según su análisis, el contrato privilegia unos pocos puntos céntricos y deja en la oscuridad a barrios y corregimientos que llevan años reclamando iluminación. “Se está privilegiando un alumbrado navideño excluyente, mientras la mayoría de las comunidades siguen esperando obras básicas”, cuestionó. Para él, la decisión evidencia una administración que “no está priorizando las verdaderas necesidades del municipio”.

La polémica aumentó cuando el concejal comparó la inversión de Aguachica con la de ciudades mucho más grandes. Bogotá, con más de 8 millones de habitantes, destinó en 2024 cerca de $2.662 millones para su alumbrado navideño; Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del país, habría invertido aproximadamente $2.500 millones. Pese a ello, Aguachica —un municipio con una población y extensión considerablemente menores— está gastando casi lo mismo. Para Beltrán, esta similitud es “absurda” y demuestra un posible despropósito administrativo.

Los documentos revisados también revelan que el costo del alumbrado navideño de 2025 casi triplica lo invertido en 2024, cuando el municipio pagó alrededor de $876 millones. Este incremento fue otro detonante de las sospechas de sobrecostos, lo que llevó a los concejales a exigir a la Alcaldía que haga públicos los estudios previos, los análisis de mercado y la justificación técnica que respaldan el valor del contrato.

Otra preocupación es la prioridad que se le da a las luces temporales frente al alumbrado público permanente. La concesión reconoció en su respuesta al Concejo que las expansiones de la red —obras para llevar luz a zonas en penumbra— aún no comienzan y solo se ejecutarían entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Esto contrasta con las quejas de los habitantes que siguen reclamando iluminación en calles, parques y vías intermunicipales.

Para Beltrán, el mensaje es claro: “Aguachica no necesita luces para tapar la oscuridad administrativa. Necesita transparencia, equilibrio en la inversión y respeto por los recursos públicos”. El concejal pidió que el contrato sea revisado por los órganos de control y que la comunidad sea escuchada, pues, a pesar del millonario proyecto navideño, muchos seguirán viviendo su Navidad a oscuras.