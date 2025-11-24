Hija de Diomedes Díaz aspirará a importante cargo político para “servir a la comunidad”

La creadora de contenido y líder social Lily Díaz, hija del recordado ícono del vallenato Diomedes Díaz, oficializó su intención de aspirar a la Cámara de Representantes por el Atlántico, un anuncio que llega en medio de un escenario político movido y marcado por recientes polémicas familiares que han captado la atención nacional. Con un mensaje profundamente emocional y centrado en sus raíces, la joven aspirante busca presentar una imagen renovada, de compromiso social y vocación de servicio.

En su declaración pública, Díaz apeló al sentimiento regional y al legado cultural de su familia: “Aquí donde la brisa trae el sabor del río y el ritmo del acordeón, está mi gente, está mi raíz. Soy Lili Díaz y nací para servir”. Con estas palabras, la influenciadora destacó la conexión que siente con su departamento y su deseo de representar a las comunidades que, según expresó, han sido históricamente ignoradas.

Lily Díaz anuncia su aspiración a la Cámara por Atlántico en medio de nueva polémica familiar

La aspirante aseguró que su candidatura surge de experiencias personales que la llevaron a reconocer las desigualdades que afectan al Atlántico. “Como mujer, como madre y como emprendedora, he visto lo que sucede cuando una idea se convierte en acción. Y he visto cuántas mujeres no han podido levantar su negocio, he visto cuántos jóvenes no han podido tener una voz que los represente y también he visto comunidades aclamando por una oportunidad”, afirmó.

Díaz sostiene que su compromiso está ligado al bienestar de todos los sectores del departamento y especialmente al empoderamiento femenino. “Mi compromiso es con cada rincón de mi querido departamento, con los pueblos que aman su folclor, con las mujeres que quieren ser líderes y con los niños que merecen un futuro digno. Por eso hoy aspiro a la Cámara de Representantes para que el talento atlanticense pueda resaltar, para que la mujer sea protagonista y su voz se pueda escuchar en cada rincón”, concluyó.

Un anuncio en medio de la polémica

La candidatura de Lily Díaz llega en un momento complejo a nivel mediático, pues la joven ha estado envuelta en una serie de situaciones familiares que han acaparado titulares y debates en redes sociales.

Hacia el mes de abril surgió un rumor que vinculó sentimentalmente a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, con Evelio Escorcia, exesposo de Lily. La especulación inició tras la filtración de una fotografía en la que se veía a Jaimes junto al hombre en un gesto afectivo. Aunque ninguna de las dos mujeres habló públicamente en su momento, la controversia resurgió meses más tarde y terminó escalando hasta convertirse en una discusión pública.

La situación tomó fuerza cuando desde un número desconocido enviaron a Díaz una serie de audios insultantes, lo que provocó que la hija del cantante reaccionara mediante publicaciones en redes sociales. Fue entonces cuando Lily compartió audios en los que se escuchaba a Jaimes referirse a ella con calificativos como “ridícula”, “payasa” y “estúpida”.

El conflicto escaló aún más cuando Betsy Liliana González, madre de Lily, intervino con un audio que rápidamente se volvió viral por su tono fuerte y directo. Su mensaje desencadenó una ola de comentarios, memes y reacciones, incluso de personalidades del mundo del entretenimiento como Ana del Castillo, quien se sumó a la conversación con su característico humor.

Mientras tanto, Dayana Jaimes ha anunciado acciones legales por la filtración de su número personal y los mensajes intimidatorios que recibió, lo que mantiene la tensión activa dentro del círculo del vallenato.

La historia detrás del reciente enfrentamiento

El 7 de octubre, Lily Díaz publicó un video en el que habló por primera vez sobre su separación, alegando que fue víctima de una traición. “Me quedé callada, actué como una dama, lo hice por mis hijos”, expresó la creadora de contenido, señalando que uno de los mensajes que recibió provenía del número de Jaimes, lo que la llevó a hacer pública la conversación.

Jaimes respondió con audios en los que negaba rotundamente cualquier vínculo sentimental con Escorcia: “Yo no te dañé ningún matrimonio. Enfócate en ti y en tus hijos”. Sus declaraciones reavivaron el debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre seguidores del vallenato.

El episodio más impactante fue la filtración del audio de Betsy Liliana González, en el que arremetía contra Jaimes con fuertes declaraciones. “Tú tienes más cara que espalda… tras de que te abren las puertas vas y le pagas de esa manera a mi hija”, se escucha en el mensaje. Aunque muchos criticaron el tono, otros defendieron a la médica, afirmando que habló desde la indignación de una madre.

Entre la controversia y la política

A pesar del ruido mediático, la candidatura de Lily Díaz llega con la intención de posicionarla como una nueva voz dentro del panorama político del Atlántico. Su discurso se centra en la necesidad de impulsar el desarrollo regional, fortalecer el rol de la mujer en la política y promover oportunidades para jóvenes y emprendedores.

Con su anuncio, Díaz busca dejar atrás la polémica que ha sacudido a su familia y abrir un nuevo capítulo en el que su nombre esté asociado a la gestión pública. Su desafío será convencer a los votantes de que, más allá del legado musical y los episodios de controversia, cuenta con propuestas sólidas para “transformar esta herencia en futuro”.