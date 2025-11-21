Confirman al Grupo Niche y a Chelito De Castro en la Lectura del Bando en el Carnaval de Barranquilla 2026

El Carnaval de Barranquilla confirmó el cartel de artistas que acompañará a la reina Michel Char durante la Lectura del Bando, el primer evento masivo que marca el inicio oficial de la fiesta. La organización anunció el esperado regreso del Grupo Niche, una de las agrupaciones salseras más emblemáticas del país, que volverá a este escenario después de varios años. Junto a ellos estará el reconocido pianista y arreglista Chelito De Castro, figura clave en la música del Caribe colombiano, mientras que en el género vallenato el invitado principal será Iván Villazón, uno de los intérpretes más representativos del vallenato tradicional. Según la programación preliminar, el evento está previsto para el sábado 17 de enero de 2026.

La Lectura del Bando es uno de los momentos más significativos del Carnaval de Barranquilla, pues da apertura formal a la temporada festiva. Este espectáculo folclórico, que antecede a las grandes jornadas de carnaval, reúne música, danza y tradición en un acto que convoca a miles de asistentes cada año.

El Bando tiene como protagonista a la Reina del Carnaval, quien se encarga de leer el decreto simbólico que autoriza el inicio de la fiesta. A ella se suman el Rey Momo y los soberanos del Carnaval de los Niños, conformando una puesta en escena que combina historia, identidad y celebración. Esta ceremonia tiene raíces coloniales: en esa época, las autoridades emitían bandos para anunciar decretos y normas relacionadas con las festividades. Hoy, la tradición se mantiene mediante un acto simbólico en el que la Reina recibe la llave de la ciudad, gesto que representa su autoridad para “gobernar” la fiesta.

El espectáculo es uno de los más completos del calendario carnavalero. Reúne a más de 450 artistas en escena, quienes interpretan ritmos tradicionales del Caribe colombiano, coreografías folclóricas y montajes que buscan exaltar la diversidad cultural de Barranquilla. Cada año, este evento se convierte en una vitrina que proyecta al mundo las manifestaciones artísticas que hacen único al carnaval.

La Lectura del Bando es fundamental para la identidad del Carnaval, pues reafirma la continuidad de una tradición que une a la ciudad y convoca a propios y visitantes a sumarse a la celebración. Con la presencia del Grupo Niche, Chelito De Castro e Iván Villazón, la edición de 2026 promete un espectáculo que combinará nostalgia, música y el entusiasmo propio de la fiesta barranquillera.