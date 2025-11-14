Más de 1.200 embarcaciones encenderán la fiesta: Cartagena se luce con su Festival Náutico y una nómina de artistas de talla global

Cartagena continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos del Caribe gracias a la fuerza de sus tradiciones y a la recuperación de su dinamismo cultural y turístico. En el marco de las Fiestas de la Independencia, la ciudad se prepara para una de sus celebraciones más vistosas y esperadas: el Festival Náutico de la Independencia, un evento que promete exaltar nuevamente el esplendor de la Bahía de Cartagena y atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, presentó todos los detalles del festival, que se realizará el 14 y 15 de noviembre. Durante esas dos jornadas, la bahía se transformará en un escenario flotante donde confluirán música, tradición, navegación y una amplia programación cultural. El zarpe de embarcaciones está programado para el mediodía, mientras que los conciertos y actividades darán inicio a las 2:00 p.m. y se extenderán hasta aproximadamente las 10:00 p.m.

Uno de los mayores atractivos del festival será su cartel musical. El 14 de noviembre, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Carlos Vives, Maluma y Elder Dayan, tres referentes de la música colombiana en diferentes géneros. El 15 de noviembre, la nómina internacional estará encabezada por Marc Antony, acompañado por Rafa Pérez, Rikarena, Kapo, Criss y Ronny y Natalia París. La presencia de artistas con premios Grammy y reconocimiento global reafirma la apuesta del distrito por eventos de gran formato.

En total, se espera la participación de más de 1.200 embarcaciones, entre naves recreativas y de transporte turístico. También se ha confirmado la llegada de embarcaciones provenientes de Panamá, Jamaica y otros países del Caribe, así como de ciudades colombianas como Santa Marta, Coveñas y Tolú. Para las autoridades locales, este despliegue es una prueba del creciente posicionamiento internacional de Cartagena. “Aquí, en la bahía más hermosa del mundo, estaremos realizando un concierto histórico completamente gratis”, declaró la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, invitando a la ciudadanía a disfrutar del evento de manera cívica y respetuosa.

En cuanto a los puntos de zarpe, el Muelle de La Bodeguita será el principal sitio autorizado, acompañado del muelle de Los Pegasos y varias marinas de la ciudad. Allí, los asistentes podrán vivir experiencias culturales, gastronómicas y pedagógicas mientras se garantizan condiciones de convivencia y seguridad. Según Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo, el festival representa una oportunidad para consolidar a Cartagena como sede de eventos de talla internacional. Destacó además que gran parte de los turistas que llegarán provienen de Estados Unidos, México y Brasil, reflejo del trabajo de promoción en más de diez países.

Para garantizar la seguridad marítima, la Alcaldía, en coordinación con Dimar, la Capitanía de Puerto y la Armada de Colombia, estableció un plan especial para regular el acceso y comportamiento en la Bahía de las Ánimas. Se determinó que las embarcaciones mayores de 70 pies podrán zarpar entre el mediodía y la 1:00 p.m., mientras que las demás lo harán entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m. Todas deberán contar con matrícula, certificados vigentes y licencias de navegación. Asimismo, se prohibió el consumo de alcohol por parte de tripulantes, el sobrecupo y los transbordos irregulares. La velocidad máxima permitida será de cinco nudos.

La protección ambiental también será prioridad: está prohibido arrojar residuos a la bahía y los desechos deberán disponerse en los recipientes de cada embarcación o en los puntos de recolección de los muelles. En caso de emergencias, los asistentes podrán comunicarse con la línea 146, el canal 15 de Guardacostas o la Torre de Control de Tráfico Marítimo.

Finalmente, el Distrito declaró alerta amarilla hospitalaria, con el apoyo del DADIS y el CRUED, para asegurar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad. Se dispondrán lanchas ambulancia y ambulancias terrestres en los muelles, así como equipos médicos y psicológicos que acompañarán toda la operación.

Con este festival, Cartagena se alista para vivir dos días de celebración, cultura y mar, reafirmando su identidad y su proyección ante el mundo.