Conozca cómo puede entrar gratis al concierto de la CELAC en Santa Marta con docenas de artistas invitados

La magia del Caribe colombiano se prepara para convertirse en el epicentro de una celebración cultural sin precedentes. El próximo sábado 8 de noviembre, desde las 6:00 p. m., la Playa El Rodadero, en Santa Marta, será el escenario de la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, un evento gratuito que reunirá a miles de asistentes en una puesta en escena que exalta la diversidad, la música y las tradiciones del país.

La iniciativa es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo la dirección de la ministra Diana Marcela Morales Rojas, y es ejecutada por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) en alianza con el Sistema de Medios Públicos RTVC. Esta celebración será transmitida en vivo por Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia, permitiendo que millones de personas en el país y en el exterior se conecten con esta expresión colectiva de identidad.

Gran Muestra Cultural del País de la Belleza: arte, música y tradición en El Rodadero

“Con la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, Colombia muestra al mundo su mayor riqueza: su gente, su cultura y su diversidad. Desde el Gobierno del Cambio, seguimos apostándole a un turismo que celebra la vida, la inclusión y la paz desde los territorios”, expresó la ministra Morales.

Un país que se muestra al mundo

El evento hace parte de la estrategia cultural y turística nacional que busca posicionar a Colombia como un destino internacional lleno de experiencias auténticas. La muestra incluye un importante plan de medios para fortalecer la visibilidad turística del país y la iniciativa “Colombia a la Mesa”, que destaca la gastronomía como un motor de identidad y desarrollo.

“Esta puesta en escena es la mejor muestra de lo que significa el turismo para Colombia: integración, desarrollo y orgullo nacional”, afirmó Félix Gonzalo Ojeda, gerente general (e) de Fontur, quien subrayó el compromiso con un turismo sostenible y conectado con las comunidades.

Santa Marta, corazón del continente

Con su mar, su brisa y su tradición cultural, Santa Marta se convertirá en un punto de encuentro internacional. La Gran Muestra Cultural será, además, la antesala a la IV Cumbre CELAC–Unión Europea, que reunirá a mandatarios de 62 países entre el 9 y 10 de noviembre.

Artistas invitados

Entre los artistas destacados estarán Kany García, Peter Manjarrés, Sergio Vargas, Karen Lizarazo, Herencia de Timbiquí, La Mosca Tsé Tsé, Mr Love y Zeze Music, quienes llenarán la noche de ritmos caribeños, pacíficos y latinoamericanos.

Siga este link para que pueda acceder a su entrada gratuita al evento https://www.lataquilla.com.co/pais-de-la-belleza