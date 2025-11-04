Uber Moto y Uber Taxi lideran el crecimiento de la movilidad en el Caribe colombiano, afirmaron sus directivos en Barranquilla

Foto de Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber y Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber para la región Andina quienes contaron las novedades para la región Caribe.

Uber presentó las principales tendencias de movilidad y turismo en el Caribe colombiano, destacando el crecimiento de sus productos Uber Moto y Uber Taxi en las principales capitales de la región. De acuerdo con la compañía, Uber Moto es la opción de mayor crecimiento en Barranquilla y Santa Marta, y la favorita en Cartagena. Por su parte, Uber Taxi se consolida como la alternativa preferida para los samarios, acercando a nuevos usuarios a la tecnología y ofreciendo más opciones de movilidad segura en las capitales de Atlántico y Bolívar.

“La región Caribe es clave para Uber y un referente para la consolidación de nuevas opciones como Uber Taxi y Uber Moto. La tecnología de la app de Uber está cambiando la movilidad cotidiana en la Costa y ofreciendo facilidades para el turismo, la generación de ganancias y la seguridad de las ciudades del Caribe”, señaló Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber para la región Andina.

Las tendencias del turismo en el uso de Uber en la región Caribe

En Barranquilla, los turistas que utilizan la app concentran sus trayectos en centros comerciales y restaurantes, siendo el Gran Malecón el lugar más visitado. Febrero y diciembre son los meses de mayor demanda, coincidiendo con el Carnaval y las festividades de fin de año. Los visitantes que más usan Uber en la capital del Atlántico provienen de Estados Unidos, México y España, y durante los partidos de la Selección Colombia, los viajes aumentan un 23%.

En Santa Marta, julio y agosto son los meses de mayor actividad, impulsados por las Fiestas del Mar. Los destinos más populares son el Parque de los Novios, Taganga y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con turistas provenientes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

En Cartagena, los lugares preferidos son la Torre del Reloj, Getsemaní, La Serrezuela, el Centro Histórico y Café Havana, con un mayor flujo en julio y marzo. Los turistas que más se mueven por la app provienen de Estados Unidos, México y Brasil.

Innovaciones en seguridad

La app de Uber cuenta con más de 40 herramientas de seguridad, entre ellas RideCheck, que detecta paradas largas o desvíos, y la opción de grabar audio encriptado, compartir el viaje con contactos de confianza y llamar al 123 desde la app.

“En Uber, la seguridad es una prioridad. Trabajamos para elevar el estándar de la industria y ofrecer una experiencia confiable antes, durante y después de cada trayecto”, destacó Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber.

Además, la plataforma ha lanzado Uber Teens y Uber Seniors, herramientas diseñadas para mejorar la inclusión digital y el acceso seguro a la movilidad en distintas etapas de la vida.

Entrevista de PUBLIMETRO a Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe

Pregunta: Hablar de seguridad en Barranquilla, en la Costa y en toda la región es fundamental para los usuarios de las plataformas digitales, que hoy son parte esencial de la vida cotidiana. Manuela, cuéntanos, ¿cuál es la apuesta de Uber en materia de seguridad para Barranquilla y el Caribe?

Manuela Bedoya: Para nosotros la seguridad en la plataforma es una prioridad. Es un valor que como compañía trabajamos con mucha fuerza porque sabemos que la seguridad está presente en todos los ámbitos, y además es uno de los principales diferenciales a la hora de usar un servicio a través de una aplicación.

En Uber contamos con el estándar de seguridad más alto de la industria. Lo logramos a través de tres frentes:

El primero son las funciones de seguridad disponibles en la aplicación para usuarios y arrendadores. Quizás muchos no lo saben, pero hoy en día tenemos más de 40 herramientas y funciones de seguridad activas. Nuestro objetivo es poner la tecnología al servicio de la seguridad de las personas.

Por ejemplo, implementamos el código PIN obligatorio, un sistema de cuatro dígitos que el usuario debe dar al conductor antes de iniciar el viaje. Esto garantiza que la persona aborde el vehículo correcto, algo clave especialmente en zonas concurridas, como bares o conciertos.

Otra herramienta es la grabación de audio encriptada, que permite al usuario o al arrendador registrar una conversación indeseada durante el trayecto. El archivo se guarda cifrado y solo puede ser revisado por el equipo de soporte de Uber, lo que refuerza la confianza en el proceso.

Además, contamos con una tecnología, exclusiva de Uber, que detecta anomalías en el viaje, como paradas largas, desviaciones significativas o finalizaciones inesperadas. Si, por ejemplo, un vehículo permanece detenido más de cinco minutos en una autopista, el sistema puede identificar una posible emergencia y actuar de forma preventiva.

Pregunta: Siendo mujer Manuela y liderando este tema, ¿cómo trabajan la protección de las mujeres y de los menores en Uber?

Manuela Bedoya: Desde hace varios años venimos impulsando iniciativas enfocadas en la seguridad de las mujeres. En Colombia, por ejemplo, hemos trabajado con organizaciones con quienes realizamos podcasts educativos dirigidos a los arrendadores para enseñarles qué es el acoso y cómo prevenirlo.

También desarrollamos la campaña “Fuera de juego”, en la que usamos una metáfora futbolística: al acoso le sacamos tarjeta roja. Estas campañas buscan promover el respeto entre usuarios y arrendadores y crear conciencia sobre el comportamiento adecuado durante un viaje.

Además, contamos con un equipo de soporte especializado en atender reportes de seguridad. En Costa Rica tenemos alrededor de 400 personas capacitadas para manejar estos casos. Cuando llega un reporte, siempre hay un ser humano al otro lado, con formación y sensibilidad para atender la situación de forma correcta.

Pregunta: ¿Por qué Barranquilla y la Costa Caribe son tan importantes para Uber en temas de seguridad?

Manuela Bedoya: Barranquilla es una ciudad muy importante para nosotros, y sabemos que sus habitantes valoran mucho el compromiso de Uber con la seguridad. Además de las más de 40 funciones disponibles, implementamos acciones específicas para productos como Uber Moto y Uber Taxi.

Por ejemplo, a los arrendadores de moto les pedimos una selfie obligatoria para verificar mediante inteligencia artificial que estén usando casco. También promovemos campañas de seguridad vial para fomentar buenos comportamientos en la vía.

En la Costa Caribe trabajamos desde tres frentes: funciones de seguridad, acciones de verificación y educación vial tanto para motociclistas como para usuarios y arrendadores.

Pregunta: La gente suele preguntarse cómo seleccionan a los conductores. ¿Qué protocolos de verificación tienen?

Manuela Bedoya: Es una pregunta muy importante. Para ser arrendador en Uber, se deben superar varios filtros de seguridad. Primero, verificamos los documentos personales como licencia de conducción, cédula, SOAT y tarjeta del vehículo. Luego, un tercero realiza una revisión de antecedentes penales, la cual repetimos anualmente.

Adicionalmente, usamos reconocimiento facial aleatorio. En cualquier momento del día, pedimos al conductor que se tome una selfie, lo que nos permite confirmar que quien está detrás del volante es realmente la persona registrada.

Si el vehículo o el conductor no coinciden con lo que muestra la aplicación, el usuario debe cancelar el viaje y reportarlo, para que podamos actuar de inmediato.

Pregunta: Si ocurre una anomalía o incidente, ¿cuál es el protocolo de denuncia?

Manuela Bedoya: Lo primero es reportar directamente en la aplicación. Allí el usuario puede detallar lo sucedido, desde un incidente de seguridad hasta un accidente. Una vez registrado, nuestro equipo contacta a las partes involucradas y, de ser necesario, activa el seguro.

Todos los arrendamientos realizados a través de Uber en Colombia están asegurados con Allianz, con cobertura de accidentes personales y daños a terceros. Es un gran diferencial, porque muchos usuarios aún no saben que cada viaje está protegido por una póliza vigente.

Finalmente, ¿qué mensaje le envías a los barranquilleros sobre la seguridad en Uber?

Manuela Bedoya: Queremos que los usuarios de Barranquilla y la Costa Caribe sepan que en Uber trabajamos permanentemente por su seguridad. Somos una compañía global, pero también actuamos a nivel local, adaptándonos a las necesidades de cada ciudad.

Seguiremos trayendo nuevas funciones, tecnología de detección avanzada y campañas educativas para que los barranquilleros se sientan cada vez más seguros al viajar con nosotros.

Entrevista a Camilo Segura, gerente de comunicaciones de Uber para la región Andina

Pregunta: Camilo,Cuéntanos, ¿cuál es la razón de tu visita a la ciudad de Barranquilla y cómo ves el mercado y la región?

Camilo Segura: Lo primero es contarte que para nosotros el Caribe colombiano es una región muy importante por dos motivos.

El primero tiene que ver con que es una región que adopta fácilmente opciones de movilidad no tradicionales. Uber se ha hecho famoso en el mundo por el ride hailing o movilidad compartida, es decir, cuando una persona con un carro particular comparte su trayecto con otra que necesita desplazarse.

Sin embargo, en Latinoamérica hemos visto un gran crecimiento de Uber Moto, y en el Caribe colombiano es una de las zonas con mayor adopción de este producto. También está Uber Taxi, que combina la movilidad tradicional —los taxis amarillos— con la tecnología de la aplicación. Ese potencial de innovación que tiene la región Caribe es muy importante para nosotros.

El segundo motivo es que se trata de una región densamente poblada, con tres grandes ciudades y mercados distintos. Por ejemplo, el turismo se convierte en un frente económico clave, y Uber juega un papel importante allí. Hemos identificado que cinco de cada diez viajes en estas ciudades los realizan turistas nacionales o extranjeros. Esto demuestra la capacidad de la aplicación para apoyar a las ciudades en la generación de divisas, en seguridad y en la adaptación a fenómenos sociales.

Un ejemplo claro es el caso de Uber Moto. En la Costa existe una larga tradición de mototaxismo, pero la tecnología de Uber mejora la calidad de vida de los conductores y usuarios. Ya no necesitan estar en paraderos ni negociar tarifas: la aplicación fija el precio y da confianza y transparencia al viaje.

En Barranquilla hay un fuerte desarrollo empresarial, en Santa Marta un impulso turístico, y en Cartagena una mezcla de ambos. Por eso, el Caribe es clave para nosotros tanto en mercado como en innovación, ya que nos permite probar y ajustar nuevos productos como Moto y Taxi.

En estas tres ciudades la movilidad tiene una vida social particular. A diferencia de Cali o Medellín, aquí el uso del taxi ha sido bajo, y eso representa un reto para Uber. Desde que llegó Uber Taxi, hemos trabajado para integrar la cultura local, dialogando con los taxistas y con nuestro aliado Taxi Express.

También descubrimos que las tarifas podían variar mucho entre la aplicación y el regateo callejero. Con la tecnología, buscamos ofrecer mayores oportunidades de ganancias a los conductores y más confianza y seguridad a los usuarios, aspectos clave en la Costa.

Pregunta: Camilo, en Barranquilla se ha debatido si Uber es legal o no. ¿Cómo está la situación con la Alcaldía?

Camilo Segura: Te explico brevemente el contexto legal. En 2019, tras una decisión administrativa, la aplicación tuvo que salir de Colombia, pero volvió con un modelo de arrendamiento, que es el marco legal actual bajo el cual operamos.

Además, existen dos decisiones judiciales —del Tribunal Superior de Cundinamarca y de la Corte Suprema de Justicia— que ratifican el derecho de las personas a usar la tecnología como deseen. Es un avance humano que nadie debería prohibir.

No existe aún una regulación específica para el transporte privado, pero desde Uber estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno, el Congreso y las autoridades locales para construir una normativa que fomente el uso de la tecnología.

En el mundo, Uber opera en más de 10.000 ciudades y 70 países, adaptándose a distintos tipos de regulaciones. No se trata de si le sirve o no a Uber, sino de lo que le sirve a la gente y al futuro del país.

En Bogotá, por ejemplo, firmamos una alianza con el Instituto Distrital de Turismo para promover sitios turísticos y compartir información sobre la movilidad de turistas extranjeros, lo que genera un gana-gana para todos.

En Barranquilla, entendemos la fuerza cultural y económica del Carnaval, el fútbol, los artistas y la gastronomía, por eso queremos estar más presentes y fortalecer alianzas con las autoridades locales y con las otras ciudades de la Costa Caribe.

Pregunta: Finalmente, ¿cuál es el mensaje de Uber para los barranquilleros?

Camilo Segura: Queremos ofrecerle a Barranquilla distintas opciones de movilidad seguras y confiables. La ciudad está creciendo rápidamente y su adopción tecnológica también. Hoy los usuarios pueden acceder a productos como Uber Taxi, que conecta a los taxistas con la demanda digital, y Uber Moto, que combina el uso tradicional con estándares de seguridad como verificación de conductores y SOAT vigente.

Además, contamos con nuestros servicios Uber Comfort y Uber Economy, que impulsan la economía local y facilitan la generación de divisas. Nuestro compromiso es seguir creciendo junto a Barranquilla, aportando a su desarrollo y a una movilidad más segura, confiable y moderna.