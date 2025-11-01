Llegó #inFRAME!: un nuevo espacio audiovisual para formar audiencias jóvenes en Barranquilla

La Fundación Cultural y Audiovisual Zafiro presentó oficialmente #inFRAME!, un evento audiovisual con una propuesta innovadora que busca formar nuevas audiencias críticas, participativas y reflexivas en torno al cine y las narrativas audiovisuales. Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes mediante el Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, se consolida como un espacio pionero en la región Caribe dedicado a acercar a los jóvenes al lenguaje de la imagen en movimiento y a la cultura audiovisual contemporánea.

El proyecto está dirigido principalmente a estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas de Barranquilla, quienes participan en talleres formativos gratuitos y exhibiciones guiadas. A lo largo del proceso, los jóvenes adquieren herramientas para analizar, apreciar y opinar críticamente sobre diversas obras audiovisuales, con el propósito de fomentar un consumo consciente de producciones nacionales y regionales.

Formación para jóvenes espectadores Barranquilla impulsa la cultura audiovisual con #inFRAME!, el proyecto que renueva el público cinematográfico

Esta experiencia no solo estimula la creatividad, sino que también fortalece la comprensión del cine como una manifestación cultural y artística capaz de generar pensamiento crítico. De esta manera, #inFRAME! se convierte en una plataforma que forma espectadores activos, capaces de debatir y reflexionar sobre los contenidos que consumen.

Tres fases y un evento central

El proceso formativo se estructura en tres fases principales que se desarrollarán entre agosto y octubre de 2025:

Talleres de lenguaje audiovisual (agosto 2025): los estudiantes aprenden los conceptos básicos del cine, sus códigos y formas narrativas, reconociendo cómo se construyen los mensajes a través de la imagen y el sonido. Talleres de pensamiento creativo y de opinión (septiembre 2025): esta fase fortalece la capacidad de argumentar, escribir y comunicar opiniones sobre el contenido audiovisual, promoviendo la reflexión colectiva. Exhibiciones guiadas en sala de cine (octubre 2025): un comité estudiantil conformado por seis jóvenes será el encargado de programar, presentar y analizar los cortometrajes elegidos, con el acompañamiento de expertos.

El evento central se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre de 2025, con funciones públicas donde los participantes presentarán las obras seleccionadas y compartirán sus apreciaciones con el público. En esta edición, la reconocida productora invitada Diana Patiño acompañará el proceso, brindando orientación sobre el rol del productor creativo en la industria audiovisual y compartiendo su experiencia con los asistentes.

Una apuesta por renovar las audiencias

La directora del proyecto, Esmeralda Castro, destacó que #inFRAME! responde a una necesidad urgente de acercar el cine al público de manera accesible y estimulante.

“#inFRAME! nace de una necesidad latente: acercar al público a la cinematografía de una manera simple, sin que sea necesario ser realizador, cinéfilo o crítico de cine. Queremos que los jóvenes disfruten del cine como un plan atractivo, pero que al mismo tiempo encuentren en él nuevas propuestas y desarrollen pensamiento crítico”, explicó Castro.

Asimismo, señaló que uno de los mayores desafíos del proyecto es renovar el público cinematográfico.

“Con el paso de los años, los festivales y las muestras envejecen junto con sus públicos. #inFRAME! busca abrir un relevo generacional, sembrando semilleros de espectadores jóvenes que consuman cine con criterio y disfrute”.

Hasta el momento, cerca de 1.500 estudiantes de distintas instituciones educativas han participado en los talleres, mostrando un alto nivel de entusiasmo y capacidad de análisis. La meta es alcanzar 2.000 jóvenes beneficiados en esta primera edición, fortaleciendo así el tejido cultural y educativo de la ciudad.

Barranquilla: epicentro audiovisual

Con esta iniciativa, Barranquilla se consolida como un epicentro de innovación cultural y audiovisual en el Caribe colombiano. El proyecto no solo promueve la formación de públicos, sino que también impulsa la dinamización del sector audiovisual, generando nuevos espacios para la reflexión, la creación y el consumo del cine nacional y regional.

Además, #inFRAME! refuerza el papel del cine como herramienta educativa, al propiciar encuentros donde los jóvenes pueden dialogar, cuestionar y reinterpretar su entorno desde una mirada audiovisual. En ese sentido, la propuesta no se limita a la proyección de cortometrajes, sino que crea un ecosistema de aprendizaje, interacción y pensamiento colectivo en torno al arte y la cultura visual.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a través del Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, dentro del área de “Literatura, Música, Medios Interactivos y Nuevas Tecnologías”, además de contar con el respaldo de entidades privadas que se suman al compromiso de fortalecer la educación artística en los jóvenes.

Entre las instituciones participantes se destacan la Institución Educativa Distrital Alexander Von Humboldt y el Colegio Libertador Simón Bolívar, cuyos estudiantes han sido protagonistas de una experiencia que combina formación, arte y participación ciudadana.

Con #inFRAME!, la Fundación Cultural y Audiovisual Zafiro reafirma su compromiso con la educación cultural, la formación de nuevas audiencias y la transformación social a través del cine, posicionando a Barranquilla como una ciudad donde la cultura y la juventud se encuentran frente a la pantalla para repensar el mundo desde la imagen.

Aliados del proyecto: Este protecto contó con el apoyo de TNC Soluciones SAS, Fundación Monómeros, Óptica Nacional, Castro Abogados & Asesores SAS.