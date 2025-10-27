Joven le quitó la vida al novio de su ex en violento ataque

Un nuevo caso de violencia de género conmociona a Barranquilla. En las primeras horas de este domingo, un hombre atacó con arma blanca a su expareja y al compañero sentimental de ella en el barrio Carlos Meisel, ubicado en el suroccidente de la ciudad. El hecho dejó un hombre muerto y una mujer gravemente herida.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron pasadas las 5:00 de la madrugada, cuando Alexandra Agámez Pérez, de 24 años, se encontraba descansando en su vivienda junto a su pareja, Luis Peralta. En ese momento, el excompañero sentimental de la joven ingresó a la residencia y, en medio de un ataque de celos, los agredió con un cuchillo.

Ataque en el barrio Carlos Meisel deja un muerto y una joven en estado crítico

El violento ataque dejó a Luis Peralta sin vida, tras recibir múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Pese a los esfuerzos de algunos vecinos por auxiliarlo, el joven murió en el lugar de los hechos. Alexandra Agámez, por su parte, sufrió lesiones profundas en el torso y los brazos, por lo que fue trasladada de urgencia al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, huyó del lugar inmediatamente después del ataque. La Policía Metropolitana de Barranquilla activó un plan de búsqueda para dar con su paradero y puso el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación, que abrió una investigación por los delitos de homicidio agravado y tentativa de feminicidio.

Vecinos del sector describieron la escena como “una madrugada de terror” y afirmaron que la pareja había iniciado su relación hace pocos meses. Algunos testigos aseguran que el agresor había mostrado comportamientos violentos y acosadores hacia la mujer en semanas anteriores.

El caso ha reavivado la preocupación por el aumento de los crímenes pasionales y de género en el Atlántico. Organizaciones sociales exigieron que se fortalezcan las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y se garantice el acompañamiento psicológico y jurídico a las sobrevivientes.

Mientras tanto, la comunidad de Carlos Meisel permanece consternada y pide justicia por la muerte de Luis Peralta y la vida de Alexandra Agámez, quien lucha por sobrevivir al brutal ataque.