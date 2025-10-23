Impactantes imágenes del fenómeno de mar de leva en Santa Marta por los efectos de la tormenta Melissa

La Tormenta Tropical Melissa comenzó a sentirse con fuerza en el balneario de El Rodadero, en Santa Marta, donde las fuertes brisas y el oleaje elevado obligaron a los pescadores a sacar sus embarcaciones para evitar daños. El fenómeno avanza por el Caribe colombiano, generando preocupación entre residentes y turistas que presencian cómo las olas golpean con intensidad la costa samaria.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Melissa presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y mantiene una alta probabilidad de intensificación, lo que podría llevarla a convertirse en huracán en las próximas horas. Por esta razón, el Ideam declaró vigilancia permanente desde La Guajira hasta el Magdalena, e instó a los organismos de gestión del riesgo a activar planes de contingencia para proteger a las comunidades más vulnerables.

Melissa genera alerta en el Caribe: Ideam advierte posible evolución a huracán

En Taganga, otro de los destinos turísticos más visitados de Santa Marta, el clima se mantiene parcialmente nublado con oleaje moderado, bajo la influencia directa de la tormenta. Aunque las condiciones actuales no representan un riesgo inminente, las autoridades recomiendan a pescadores y turistas extremar precauciones y mantenerse atentos a los boletines meteorológicos oficiales ante posibles cambios en el estado del mar.

El flujo de visitantes se mantiene moderado en las playas de El Rodadero, donde el ambiente es más tranquilo que de costumbre. Las lluvias intermitentes y el cielo nublado han reducido la afluencia de bañistas, mientras los operadores turísticos esperan una mejora del clima hacia el fin de semana para normalizar las actividades en la zona.

La Capitanía de Puerto de Santa Marta, junto con la Unidad de Gestión del Riesgo, adelanta un monitoreo constante de las condiciones marítimas y meteorológicas, con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas y de quienes prestan servicios turísticos en las playas.

Las autoridades locales reiteran el llamado a no ingresar al mar en zonas donde se registren banderas rojas, corrientes fuertes o restricciones de seguridad, y a seguir únicamente la información suministrada por fuentes oficiales.

Aunque Melissa continúa desplazándose mar adentro, su influencia sobre el litoral Caribe colombiano podría extenderse durante los próximos días, con lluvias y vientos fuertes que afectarían principalmente a los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico.

¿Qué es el fenómeno de mar de leva?

El mar de leva es un fenómeno oceánico caracterizado por un oleaje de gran tamaño y larga longitud de onda, que se propaga a grandes distancias desde la zona donde se originó por acción del viento. A menudo se confunde con el mar de fondo, aunque ambos presentan diferencias en su origen y comportamiento.

Este fenómeno puede generar olas altas y repentinas que impactan de forma significativa las zonas costeras, provocando inundaciones, erosión y restricciones de navegación. En regiones como la costa Caribe colombiana, el mar de leva obliga con frecuencia a las autoridades marítimas a emitir alertas y suspender actividades pesqueras o turísticas para prevenir accidentes y daños en embarcaciones y comunidades costeras.