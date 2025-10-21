Tormenta Tropical “Melissa” se forma en el Caribe: alerta por lluvias y fuertes vientos en la Región Caribe colombiana

Foto del pronóstico de National Hurricane Center sobre el paso de la tormenta tropical 'Melissa' en el Caribe colombiano.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) confirmó este martes que la perturbación AL 98 se fortaleció y ahora fue clasificada oficialmente como la tormenta tropical Melissa, fenómeno que mantiene bajo observación a varios departamentos de la Región Caribe colombiana.

De acuerdo con el capitán de Navío Alexis Grattz, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, durante las próximas 48 horas se prevén lluvias intensas y aumento del oleaje en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena.

Melissa podría convertirse en huracán: emiten alerta para varios departamentos del Caribe colombiano

El sistema tropical, según el CNH, avanza hacia las Antillas Mayores —incluyendo Jamaica, Haití y Cuba— con una alta posibilidad de convertirse en huracán en los próximos días. Aunque por el momento no se espera un impacto directo sobre el Archipiélago de San Andrés, su paso podría generar efectos indirectos en la costa norte del país.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, advirtió que existe un 100 % de probabilidad de que la onda tropical que atraviesa el Mar Caribe mantenga su desarrollo y gane fuerza mientras se desplaza lentamente hacia el noroeste. “Las observaciones satelitales y de radar muestran un centro bien definido con vientos sostenidos de hasta 45 millas por hora. Se espera que la tormenta tropical Melissa se consolide a medida que pierde velocidad en el Caribe central”, detalló el organismo.

El informe añadió que los “cazahuracanes” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizarán una inspección aérea para determinar la intensidad real del sistema y su posible trayectoria durante las próximas horas.

En Colombia, la Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales elevó el nivel de alistamiento para el departamento de La Guajira, mientras que los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar fueron puestos en estado de aviso. A su vez, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó y San Andrés permanecen bajo vigilancia preventiva.

El Ideam advirtió que la evolución del fenómeno podría generar precipitaciones de variada intensidad, acompañadas de vientos superiores a 63 kilómetros por hora y condiciones de temporal sobre la Región Caribe Colombiana, por lo que recomendó extremar precauciones en zonas costeras y fluviales.