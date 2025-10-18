La lucha contra el cáncer de mama llega a los barrios populares de Cartagena

El cáncer de mama continúa siendo una de las principales amenazas para la salud de las mujeres en el mundo. Cada año se diagnostican 2,3 millones de nuevos casos y cerca de 670.000 mujeres pierden la vida por esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque los avances médicos han permitido reducir la mortalidad en países con altos ingresos, la brecha global en supervivencia sigue siendo profunda.

De acuerdo con la OMS, las tasas de supervivencia a cinco años superan el 90% en países de renta alta, frente al 66% en India y apenas el 40% en Sudáfrica. Estas diferencias responden, principalmente, a los diagnósticos tardíos, la falta de cobertura médica y la ausencia de programas integrales de detección temprana.

Impulsan jornada gratuita para prevenir el cáncer de mama en comunidades vulnerables de Cartagena

En Colombia, el panorama no es muy distinto. En 2022 se registraron 17.018 nuevos casos de cáncer de mama, con una incidencia de 47,8 casos por cada 100.000 mujeres. La enfermedad se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres, y el acceso desigual a los servicios de tamizaje y diagnóstico sigue siendo un desafío urgente, especialmente en regiones como la Costa Caribe.

Frente a esta realidad, Medihelp, institución médica reconocida por su labor en Cartagena, ha impulsado una serie de campañas de prevención y detección temprana para acercar la salud a las comunidades más vulnerables. En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la entidad realizará el próximo 18 de octubre una jornada de salud gratuita en el barrio Kalamary, en alianza con la Junta Comunal y la Fundación Cakike, organización que trabaja con niños y jóvenes utilizando la música como herramienta de transformación emocional.

Durante esta jornada, unas 40 mujeres de bajos recursos recibirán exámenes clínicos de mama y orientación sobre autoexamen y hábitos de prevención. Además, se desarrollarán actividades educativas y charlas de sensibilización sobre la importancia de la detección temprana.

“Queremos acercar la salud a quienes más lo necesitan. La prevención no puede ser un privilegio, debe ser un derecho. Por eso, desde Medihelp trabajamos para llevar nuestros programas de promoción y prevención a comunidades vulnerables”, señaló Claudia Pardo, directora general de Medihelp y una de las impulsoras del proyecto.

La clínica también ha fortalecido su compromiso con la innovación médica a través del programa Chequeo Rosa, que incorpora mamografía digital de alta resolución, ultrasonido mamario y valoración especializada. Gracias a esta tecnología, se ha logrado reducir el tiempo de espera para una biopsia a menos de 30 días, un avance significativo frente a los largos meses de espera en el sistema público.

El panorama en Cartagena sigue siendo motivo de preocupación. En 2022, se reportaron 134 muertes por cáncer de mama, una cifra superior al promedio nacional. Aunque en 2023 los fallecimientos disminuyeron a 90 casos, el riesgo continúa siendo alto y la alerta médica permanece activa.