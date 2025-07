Polémica por video de funcionario de Distriseguridad de Cartagena que golpea a una habitante de calle

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa el enfrentamiento entre una habitante de calle y un funcionario de Distriseguridad en la ciudad amurallada de Cartagena. En las imágenes aparece la mujer agrediendo inicialmente al funcionario, que luego de recibir varios impactos, se voltea y le mete un puñetazo.

La habitante de calle antes de agredirlo, recoge un zapato del suelo, que es con lo que lo golpea en el brazo y la espalda en varias oportunidades.

Enfrentamiento entre funcionario de la Alcaldía de Cartagena y habitante de calle

El funcionario reaccionó ante los golpes de manera inesperada con un puñetazo en la cara, que la hizo caer de inmediato al suelo. La mujer como pudo se levantó y caminó hacia otro lado.

El hecho fue grabado por habitantes del sector que de inmediato pidieron llamar a la línea de emergencias 123, para denunciar el hecho.

Además, el golpe propinado a la mujer fue delante de sus compañeros, que presuntamente se encontraban realizando una actividad de control en la zona.

Las imágenes han generado múltiples reacciones de los usuarios de internet que comentaron el hecho.

"Aunque sea funcionario o no lo sea, TAMPOCO se puede permitir recibir agresiones, es defensa personal", “El man tenía que hacerse respetar pero no así”, “Defensa personal... Recibe y da”, “Ahora el cuento es que está loca y deben resocializarlo, la alcaldía monta una película donde le dan todo y la mandan para una fundación luego de unos meses la vemos en la calle... Eso pasa en todos lados los alcaldes destinan dinero para resocializar y de 10 solo 1 sale bien” y “Muchos habitantes de calle son esquizofrénicos y peligrosos. No lo justifico, pero si él la hubiera cogido y amordazado seguramente tendría más problemas”.