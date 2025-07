Concejal Alexis Castillo se defiende de señalamientos y reafirma compromiso con las mujeres en la política

Tras la controversia desatada por la presentación de un proyecto de acuerdo para prevenir la violencia contra las mujeres en la política, el concejal barranquillero Alexis Castillo rompió el silencio y entregó su versión de los hechos, en medio de señalamientos por presunta violencia intrafamiliar y política en el pasado.

En entrevista con Polímetro Colombia, Castillo negó tener denuncias formales por violencia política y aseguró que las acusaciones difundidas por medios no corresponden a su periodo como concejal, sino a su paso como edil en 2018. “No hay ninguna denuncia en mi contra por hechos relacionados con violencia política. Lo que existe es una carta enviada en 2021 al Concejo, que hace referencia a situaciones ocurridas en 2018, cuando yo era edil”, afirmó.

El concejal señaló que la carta, enviada por la Oficina de la Mujer a la presidencia del Concejo, “no constituye una denuncia formal” y fue elaborada con base en testimonios que, según él, no fueron contrastados con su versión. “Nunca hubo agresión física ni verbal. Lo que se pedía en ese momento era respeto por el uso de la palabra durante las sesiones”, explicó.

Castillo también se refirió a la denuncia de violencia intrafamiliar hecha por su expareja, indicando que se trata de un proceso personal que se encuentra en trámite y sobre el cual ha preferido mantener reserva. “Tengo cuatro hijos y he sido respetuoso del proceso legal. No tengo ninguna condena, y si en algún momento un juez me condena, estoy dispuesto a renunciar a mi cargo”, aseguró.

Sobre el proyecto aprobado en primer debate, Castillo defendió su iniciativa y reiteró su compromiso con los derechos de las mujeres. “Este proyecto busca garantizar que ninguna mujer sea excluida de la vida política por miedo o persecución. Como padre de tres hijas, hijo de una mujer, y concejal comprometido, mi intención es aportar desde la política pública”, sostuvo.

Finalmente, denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra y reveló que hay una investigación en curso contra un periodista que, según él, estaría vinculado a una estrategia de difamación. “Me han atacado cuatro veces desde el mismo medio, mientras otras iniciativas que hemos liderado, como la Casa Shakira para mujeres víctimas de violencia, no han recibido atención”, puntualizó.

El concejal concluyó que no retirará el proyecto y que continuará impulsándolo “con orgullo y convicción”. “Si el objetivo es proteger a las mujeres en la política, yo no voy a dar un paso atrás”, dijo.